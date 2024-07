Telegram Premium: ¿en qué se diferencia de la versión gratuita que usamos casi todos?

La aplicación Telegram está cada vez más extendida, y ya hace bastante tiempo que incorporó una versión de pago, conocida como Telegram Premium. La versión gratuita es bastante funcional, pero Telegram Premium incorpora una serie de funciones adicionales que es interesante conocer.

¿Qué tiene extra Telegram Premium?

En la versión gratuita, los usuarios pueden cargar archivos de hasta 2 GB. Sin embargo, con Telegram Premium, este límite se incrementa a 4 GB, lo que permite compartir archivos de mayor tamaño sin necesidad de recurrir a otros servicios. Los usuarios de Telegram Premium disfrutan de una mayor velocidad de descarga. Aunque la versión gratuita ya ofrece una descarga rápida, la versión de pago es aún más eficiente, permitiendo acceder a archivos y medios de forma más ágil.

Una funcionalidad que parece ser que llegará en breve a WhatsApp, y que Telegram Premium incorpora. Si no deseas escuchar un audio, la aplicación te lo transcribe directamente a texto. He tenido la oportunidad de probarlo y funciona muy bien. Igualmente, los usuarios premium tienen acceso a una colección exclusiva de stickers y reacciones. Son una manera de personalizar los mensajes y llevarlos a otro nivel. Igualmente, los usuarios premium tienen una insignia de perfil diferente que indica los demás que esa persona está pagando por la aplicación. Incluso puedes elegir entre diferentes iconos de Telegram. También puedes aplicar efectos a los mensajes.

Organizar los chats es una de las funciones más útiles de Telegram premium. Los suscriptores pueden crear carpetas personalizadas, utilizar filtros o fijar más de un chat en la parte superior. Sin lugar a duda, elementos que ayudan notablemente a la organización, en el caso de que utilices la herramienta para fines laborales.

Si bien Telegram no se prodiga demasiado en mostrarte anuncios, los usuarios de pago no verán ni uno. En cuanto a la privacidad, los usuarios premium pueden restringir que mensaje personas que no están en su lista de contactos les puedan mandar mensajes.

Otra ventaja de Telegram Premium es el acceso a soporte prioritario. Los usuarios pueden obtener ayuda y resolver sus problemas más rápidamente a través de un servicio de atención al cliente dedicado.

Telegram Premium, esto es lo que cuesta

Telegram Premium tienen precio de 4,49 € al mes, pero si te suscribes con el plan de pago anual, el precio se reduce hasta los 2,83 € mensuales, es decir, un total total de 33,99 € al año.

¿Vale la pena Telegram Premium?

Considero que la aplicación gratuita de Telegram es ya de por sí lo suficientemente buena como para tener que pagar un extra. No creo que quien lo haga tire el dinero, ya que depende de las necesidades de cada uno. Pienso que es una opción muy a tener en cuenta para quienes utilizan Telegram para trabajar o bien se trata de su red principal de mensajería. En alguna ocasión he estado suscrito a la versión de pago y posteriormente lo he dado de baja, porque quizás no estaba aprovechando todas sus posibilidades. Pero es cierto que la aplicación de pago ofrece unas mejoras muy evidentes.

Desde estos enlaces puedes descargar Telegram para iOS y para Android, y una vez que comiences a utilizar la aplicación, decidir si la opción de pago puede ser una buena opción para ti.