Así puedes usar Copilot en Telegram para que sea una ayuda increíble

Copilot es la inteligencia artificial de Microsoft, y puedes utilizarla de manera gratuita en la aplicación Telegram. En este artículo te voy a explicar cómo puedes activar Copilot en esta app de mensajería y así poder emplearla para cualquiera de tus necesidades. Se trata de un proceso muy sencillo y te proporciona muchos beneficios en tu día a día con el móvil.

Cómo usar Copilot en Telegram

Tras abrir la aplicación, Telegram, debes ir a la caja de búsqueda que encuentras en la zona superior y escribir Copilot, automáticamente aparecerá un contacto llamado Microsoft Copilot. Pulsa sobre él para activarlo. Recuerda que es el perfil verificado, el que tiene el tick de color azul.

Lo siguiente que debes hacer es aceptar las condiciones legales de Copilot. También te pedirá que introduzcas tu número de teléfono para poder continuar, se trata de una acción totalmente rutinaria.

Una vez lo hayas hecho, en la parte inferior, encontrarás algunas propuestas que Copilot te indica para que hagas. Sin embargo, puedes escribir lo que desees en la propia caja del chat para pedirle a la inteligencia artificial que te ayude con lo que necesites.

En este caso le he pedido que me dijera cuáles son los trenes que salen de la ciudad de Cádiz por la tarde.

A decir verdad, la primera experiencia no ha sido demasiado positiva, debes pensar que la inteligencia artificial no es infalible. Los horarios que me ha dado ha sido la de los dos primeros trenes que salen por la mañana, no por la tarde. Así que me he propuesto seguir explorando.

Ahora le he pedido que me haga un planning para pasar cinco días en la ciudad escocesa de Newcastle. A decir verdad, lo ha hecho bastante bien, por lo que es una ayuda inestimable a la hora de hacer un viaje. Ha vuelto a cometer un pequeño fallo, en vez de clasificar el día entre mañana, tarde y noche, lo ha hecho con sus correspondientes términos en inglés, sin embargo, el contenido estaba en castellano.

Además, al final de todo el texto que ha elaborado, proporciona un enlace de interés de donde se ha basado para sacar la información, por si deseas ampliarla por tu cuenta.

Si utilizas Telegram, de esta manera puedes activar de forma gratuita la inteligencia artificial de Microsoft, denominada Copilot. Una forma de sacar mucho provecho a una de las aplicaciones de mensajería más potentes que puedas encontrar. No solo te proporciona información en momentos en los que lo necesites, sin tener que buscar por Internet, sino que para aquellos ratos en los que el aburrimiento te está rodeando, puede resultarte más que interesante.