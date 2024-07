Lo que yo nunca pondría en un estado de WhatsApp y por qué

Los estados de WhatsApp, aparecidos en 2017, se han convertido en la perfecta representación de nuestro ánimo o de aquello que tenemos ganas de expresar. Con una duración de 24 horas, son muy populares, si bien hay cosas que yo nunca pondría en un estado de WhatsApp. Te comparto todo aquello que debiera ser revisado antes de ser publicado.

No todo vale en los estados de WhatsApp

Hay una línea roja que particularmente no paso y es la de poner en mi estado fotos de menores. No es un escaparate en el que deban estar, ni aunque se trate de mis hijas y esté muy orgulloso de algo que desee compartir. Los menores no deben aparecer ni en un estado ni en una foto de perfil aunque se cuente con autorización del adulto responsable. Por supuesto, las fotos de menores en playas, piscinas o con otros menores requieren un especial cuidado.

El mantra de «es mi espacio y pongo lo que quiero» debe ser revisado. Que sea tu espacio no quiere decir que aquello que expreses cuente con la aprobación de los demás. A fin de cuentas, nuestros estados son una manera de comunicarnos con otras personas, la mayoría de las veces puede que sin ninguna respuesta. Pero hay que pensar un par de veces lo que vamos a decir, porque puede resultar ofensivo para alguno de nuestros contactos. No se trata de autocensura, sino de evitar crearnos una imagen que quizás no nos corresponda, debido a lo que pensemos en un momento determinado.

Afortunadamente, ahora tenemos muchas herramientas para conocer si algo que vamos a compartir en un estado es real o es un fake como una casa. Las informaciones virales deben ser revisadas y probablemente estés compartiendo algo que has puesto con el deseo de ayudar y no tiene ni pies ni cabeza. La imagen que se termina proyectando es la de alguien que no filtra la información o que la comparte de buenas a primeras sin plantearse su veracidad. No todo lo que entra por WhatsApp, redes sociales u otros medios tiene por qué ser cierto, así que no hagas más grande la bola de nieve. Especialmente, presta atención a aquellas relacionadas con el mundo de la salud, ya que pueden ser puestos en prácticas por algunas personas.

Finalmente, hay que tener cierto cuidado en estos momentos de vacaciones con publicar nuestra ubicación si no estamos en nuestro lugar de residencia. Piensa en la cantidad de contactos que tenemos que de alguna manera u otra pueden proporcionar información a otras personas sobre nuestra ausencia y aprovechar eso para darnos algún susto en casa. Hay que aplicar esta norma también a lo que hacemos en redes sociales.

Los estados de WhatsApp son un elemento de comunicación fantástico, pero recordar que no todo vale a la hora de ser publicado es el punto de partida para una mejor experiencia.