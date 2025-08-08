Apple Intelligence da un paso más con la integración de GPT-5 y ChatGPT

La promesa de Apple Intelligence, el nuevo sistema de inteligencia artificial de Apple, sigue creciendo a pasos agigantados. Aunque ya sabemos que la compañía colaborará con OpenAI para integrar funciones avanzadas en iOS, macOS y iPadOS, ahora se han conocido más detalles sobre cómo se dará esa integración, y lo cierto es que la jugada es mucho más ambiciosa de lo que parecía en un inicio.

Según adelanta 9to5Mac, Apple ha comenzado a desplegar funciones que permiten a los usuarios acceder directamente a ChatGPT desde el sistema operativo, incluyendo soporte para el modelo GPT-5, la versión más potente y avanzada desarrollada hasta la fecha por OpenAI. La integración no se limita a una simple API: está profundamente ligada a Siri, a las herramientas de escritura del sistema y, más adelante, incluso a Apple Music o Fotos.

Cómo funcionará esta integración

La clave está en la arquitectura que Apple ha creado para su IA generativa. Cuando Siri no es capaz de responder una consulta con sus propios modelos locales o en la nube, se ofrecerá automáticamente al usuario la opción de redirigir esa petición a ChatGPT, sin necesidad de salir de la interfaz. Esta transición será fluida y segura: Apple ha reiterado que los datos no se almacenan ni se vinculan a la Apple ID del usuario a menos que este inicie sesión manualmente en su cuenta de OpenAI.

Además, quienes tengan cuenta gratuita podrán usar GPT-4 sin coste, pero los suscriptores de ChatGPT Plus podrán acceder a GPT-5 desde Siri y otras partes del sistema. En todos los casos, Apple se encargará de la intermediación para preservar la privacidad.

Dónde podremos usar GPT-5 dentro del sistema

La integración con Apple Intelligence no se limita a Siri. Por ejemplo, en la app de Notas, los usuarios podrán pedirle a GPT-5 que resuma, reescriba o mejore sus textos. En Mail o Mensajes, sugerirá respuestas o redactará correos en función del contexto. En Fotos, se habla de una futura implementación de generación de imágenes, aunque esto aún no tiene fecha confirmada.

Además, Apple trabaja para que GPT-5 entienda mejor las instrucciones con lenguaje natural y el contexto del dispositivo, como lo que ves en pantalla, tu ubicación o incluso lo que estás haciendo en otras apps. Esto posibilitará respuestas mucho más útiles y personalizadas.

Disponibilidad y dispositivos compatibles

La integración con ChatGPT y GPT-5 llegará con la primera versión pública de Apple Intelligence, prevista para este otoño con iOS 26, macOS Tahoe e iPadOS 26. Sin embargo, no todos los dispositivos serán compatibles. Solo los iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y los modelos posteriores podrán acceder a estas funciones. En Mac, se requiere un chip M1 o superior.

Esto ha generado cierta controversia, ya que incluso dispositivos relativamente nuevos como el iPhone 15 estándar quedan fuera. Apple argumenta que la arquitectura necesaria para ejecutar Apple Intelligence en segundo plano sin afectar al rendimiento solo está presente en los modelos más avanzados.

Una puerta abierta a otras IA

Aunque Apple ha firmado con OpenAI, no será una exclusividad permanente. La compañía ha confirmado que trabaja para integrar también modelos de otras empresas, como Anthropic o Google Gemini, permitiendo al usuario elegir con cuál interactuar. Esto refuerza la idea de que Apple Intelligence es un ecosistema más que una única IA.

Con ChatGPT-5, Apple no solo da un paso decisivo en la carrera de la inteligencia artificial, sino que también redefine la relación entre el usuario y el dispositivo, abriendo la puerta a una experiencia mucho más rica, intuitiva y conversacional.