He probado los Creative Pebble Nova y así es llevar el audio premium al escritorio

Tras varios días de prueba intensiva con los Creative Pebble Nova, me ha quedado claro que estos altavoces sorprenden por todo lo que ofrecen. Desde el primer momento transmiten una calidad que se percibe tanto en su construcción como en su desempeño. Creative ha logrado reunir un excelente sonido, conectividad versátil y un diseño elegante que complementa perfectamente cualquier escritorio.

Así son los Creative Pebble Nova

Especificación Detalle Sistema 2.0 Drivers 1 driver de 3” + 1 tweeter de 1” por altavoz (coaxial con radiador pasivo) Potencia 2 x 25 W RMS, pico de 100 W Respuesta de frecuencia 55 Hz – 20.000 Hz Conectividad Bluetooth, Entrada auxiliar 3.5 mm, USB Audio (Type-C) Alimentación USB-C PD (65W, adaptador incluido) Tamaño por unidad 149.2 x 150.8 x 153 mm Peso 1,89 kg (cada unidad) Perfiles Bluetooth A2DP Códecs SBC Rango inalámbrico Hasta 10 metros Color y RGB Negro, hasta 16,8 millones de colores

Un diseño que funciona y llena espacios

Lo primero que llama la atención de los Creative Pebble Nova es su estética tan acertada y minimalista a la vez. En un elegante acabado negro, su diseño redondeado permite integrarlos perfectamente en cualquier entorno, ya se trate de una oficina profesional o un setup gaming. La iluminación RGB, personalizable desde la app oficial, añade un toque de distinción y atractivo sin caer en excesos.La solidez y el peso, cercano a los 2 kg por unidad, ofrecen estabilidad absoluta sobre cualquier superficie. Además, gracias a su inclinación de 45º, el sonido se proyecta directamente hacia los oídos, mejorando notablemente la percepción de escucha.

Calidad sonora excepcional

Si algo destaca en los Creative Pebble Nova es su impresionante calidad de sonido. La combinación de un driver principal de 3 pulgadas y un tweeter de 1 pulgada, ambos integrados en un diseño coaxial junto a un radiador pasivo, garantiza una reproducción clara y precisa en todo el rango de frecuencias. He disfrutado de música clásica, rock, electrónica, películas y juegos, y el resultado siempre ha sido sorprendentemente satisfactorio.La potencia RMS de 2 x 25 W, con picos de hasta 100 W, permite alcanzar un volumen elevado sin distorsión apreciable. La respuesta de graves es contundente pero controlada, los medios se presentan con gran naturalidad y los agudos ofrecen detalles cristalinos.

Máxima conectividad

Estos altavoces ofrecen múltiples opciones de conexión, adaptándose perfectamente a las necesidades actuales. Puedes conectarlos mediante Bluetooth para una experiencia inalámbrica sencilla y que no da problemas, utilizar el USB-C para obtener un audio digital impecable o recurrir al conector clásico de 3.5 mm. He usado principalmente la conexión USB-C en mi escritorio con resultados excelentes, sin latencia perceptible y una calidad de audio digital muy superior a la media. Sin embargo, la conexión Bluetooth también me ha producido excelentes sensaciones, en este caso desde mis dispositivos móviles. La app da mucho juego.

RGB personalizable y app complementaria

La aplicación dedicada de Creative es intuitiva y permite controlar los modos de iluminación RGB con hasta 16,8 millones de colores. Puedes escoger efectos dinámicos o mantener una iluminación más neutra según tus preferencias. Si bien no suelo ser muy atrevido en cuanto a este tipo de opciones de personalización, no está demás y son el complemento perfecto para cualquier contenido. Por otro lado, es interesante reseñar que gracias a la app tienes la posibilidad de actualizar el firmware, garantizando así mejoras continuas.

Ideales para trabajar, estudiar y disfrutar del ocio

Los Creative Pebble Nova pueden con todo y la ventaja es que cubren las necesidades de un amplio espectro de usuarios.. Durante estas semanas resultaron ser compañeros perfectos tanto para concentrarme en mis tareas como para disfrutar al máximo de mis momentos de ocio. Películas, videojuegos o podcasts adquieren una nueva dimensión, pero sobre todo, por la magnífica calidad sonora, algo que es marca de la casa.

Una inversión que vale la pena

Los Creative Pebble Nova son altavoces que justifican plenamente cada euro invertido. La calidad sonora excepcional, su versátil conectividad, un diseño atractivo y una iluminación personalizable los convierten en una solución ideal para quienes buscan lo mejor para su escritorio, sin importar si su uso es profesional o personal. Tras esta experiencia puedo decir que valen cada céntimo de los 279,99 € que cuestan.