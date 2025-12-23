Dónde seguir el recorrido de Papá Noel en tiempo real esta Nochebuena

La noche del 24 de diciembre se ha convertido, desde hace años, en una cita también digital. Mientras se ultiman cenas y se intenta que los más pequeños se vayan a la cama pronto, muchas familias abren el navegador para comprobar por dónde va Papá Noel. El seguimiento de su recorrido es ya una tradición que mezcla mapas, horarios y un relato pensado para mantener viva la ilusión durante las horas clave de Nochebuena.

NORAD Santa Tracker, el seguimiento más veterano

Uno de los proyectos más conocidos y consolidados es el NORAD Santa Tracker, impulsado por el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. No se trata de una iniciativa reciente, funciona desde 1955 y nació casi por casualidad, cuando un anuncio mal impreso llevó a varios niños a llamar a un centro militar preguntando directamente por Papá Noel.

Mañana se activa un mapa interactivo que muestra el recorrido del trineo por todo el mundo. Es posible ver por qué países y ciudades va pasando, la hora estimada de llegada a cada zona y datos curiosos como el número de regalos repartidos. A esto se suman juegos, vídeos y contenidos educativos, lo que convierte a esta web en la opción más completa y también la más tradicional.

Google Santa Tracker, mapas interactivos y enfoque lúdico

Otra de las referencias imprescindibles es el Santa Tracker de Google, disponible en este enlace. Durante todo el mes de diciembre, la plataforma mantiene activo un entorno virtual con minijuegos y pequeños retos, pero es la noche del 24 cuando el protagonismo pasa al mapa con el recorrido de Papá Noel en tiempo real.

Google apuesta claramente por una experiencia visual muy cuidada, con animaciones agradables y una presentación sencilla que facilita seguir el trayecto del trineo entre continentes. Es una de las opciones más populares entre familias, especialmente por lo intuitivo que resulta y por su integración con la tecnología de mapas de la compañía.

Apple y Siri, el seguimiento sin salir del ecosistema

Apple no cuenta con una web específica para seguir el recorrido de Papá Noel, pero cada año activa funciones especiales dentro de su propio ecosistema. A través de Siri, los usuarios pueden preguntar dónde está Papá Noel y recibir respuestas contextualizadas durante la noche del 24 de diciembre.

La información se ofrece sin salir del sistema, apoyándose en el asistente y, en algunos casos, en Apple Maps. Es una alternativa más discreta, pensada para quienes ya utilizan dispositivos Apple y prefieren no recurrir a plataformas externas.

Webs alternativas y proyectos educativos

Junto a las grandes plataformas, cada año aparecen webs más pequeñas y proyectos educativos que también recrean el recorrido de Papá Noel. Suelen apostar por mapas sencillos y horarios aproximados, con un enfoque claramente narrativo y orientado a un público infantil.

Un ejemplo de este tipo de propuestas es este. Tracking Santa es una página que simula el viaje del trineo de forma simple.

No siempre ofrecen un seguimiento tan detallado o preciso como los grandes proyectos, pero cumplen bien su función, acompañar la espera y reforzar el componente lúdico de la noche.

Seguir el recorrido de Papá Noel se ha consolidado así como una tradición digital más de la Nochebuena. Una forma sencilla de compartir ilusión en familia y, casi sin darse cuenta, acercar conceptos como mapas, horarios o tiempo real a los más pequeños, con la tecnología como aliada.