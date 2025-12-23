España lee como nunca y Kindle in Reading lo demuestra: así han sido los hábitos lectores en 2025

Los datos hablan por sí solos: los lectores españoles han pasado más de 545 millones de páginas al mes en Kindle durante los últimos doce meses, consolidando la lectura digital como un hábito cotidiano. Así lo refleja el informe anual Kindle Year in Reading, publicado por Amazon, que radiografía cómo, cuándo y qué leen los usuarios de Kindle en nuestro país a lo largo de 2025.

Kindle acompaña al lector durante todo el día

La lectura en Kindle ya no es un momento puntual. El informe revela que muchos usuarios empiezan el día leyendo unas páginas por la mañana y lo terminan de la misma forma, con la tarde-noche como franja favorita para sumergirse en una historia. Ese momento previo a dormir se consolida como uno de los rituales más repetidos, algo que encaja con la comodidad y la iluminación regulable de los dispositivos Kindle.

Agosto ha sido el mes estrella para la lectura, impulsado por las vacaciones y el mayor tiempo libre. El resultado es una cifra difícil de imaginar hace solo unos años: miles de millones de páginas leídas en España en formato digital.

Los libros que han marcado el año en Kindle

En el ranking de libros más leídos destaca un nombre por encima del resto: La asistenta, de Freida McFadden, que se corona como el libro de ficción más leído del año en Kindle en España. Su éxito ha sido tan contundente que la saga completa ha logrado colarse también entre las más seguidas de 2025.

Junto a este fenómeno aparecen títulos muy diversos que muestran la amplitud de gustos del lector español. Desde La Biblioteca de la Medianoche, pasando por el clásico Harry Potter y la piedra filosofal, hasta propuestas como BLACKWATER I. La riad o Alas de ónix.

Romance, novela negra y ficción dominan Kindle

El romance se sitúa como el género favorito de los lectores de Kindle en España, seguido muy de cerca por la novela negra y la ficción general. Esta preferencia explica el tirón de sagas y autores que apuestan por historias adictivas, capítulos cortos y giros constantes, un formato que encaja especialmente bien con la lectura digital.

En no ficción, el libro más leído ha sido El niño que perdió la guerra, lo que confirma el interés por la memoria histórica y los relatos basados en hechos reales.

El talento español también brilla en Kindle

Más allá de los grandes éxitos internacionales, los autores españoles han tenido un papel destacado en Kindle durante 2025. Nombres como María Dueñas, Fernando Gamboa o Patricia Bonet figuran entre los más leídos y vendidos, demostrando una conexión directa con el público nacional.

Este buen momento de la literatura española se refleja también en la fidelidad a las sagas, con lectores que no solo empiezan una historia, sino que la continúan y la terminan dentro del mismo año.

Subrayar, guardar y volver a leer

Leer en Kindle es más que pasar páginas. A lo largo de 2025, los usuarios en España han creado más de 658 millones de subrayados, una cifra que muestra un nivel de implicación muy alto con los textos. Frases destacadas, ideas que se guardan para volver a ellas o fragmentos que se comparten forman parte de una forma de leer más activa.

De la pantalla a las páginas y viceversa

El informe también confirma la relación cada vez más estrecha entre las series y los libros. Cuando se estrenó la temporada final de El verano en que me enamoré en Prime Video, las descargas del libro original se cuadruplicaron, demostrando que las adaptaciones audiovisuales siguen siendo un potente motor para la lectura en Kindle.

Kindle Year in Reading 2025 dibuja el retrato de un lector español constante, curioso y cada vez más digital, que ha encontrado en Kindle una forma cómoda y flexible de integrar la lectura en su día a día.