Cómo evitar llamadas de desconocidos en WhatsApp

WhatsApp tiene desde hace muchos años la opción de llamadas, que permite comunicarnos con otros usuarios, sin tener que utilizar nuestra tarifa telefónica. Sin embargo, el problema son aquellas llamadas de WhatsApp de usuarios desconocidos y que suele tener prefijo de otro país. Son un campo abonado a los intentos de estafa, por lo que en este artículo te voy a mostrar cómo puedes evitar estas llamadas para que no te molesten.

Silencia llamadas desconocidas en WhatsApp

Se trata de un proceso muy sencillo que permitirá librarte de estas llamadas tan molestas. Debes abrir la aplicación aplicación WhatsApp y en la ventana Configuración, a la cual se accede pulsando sobre el icono de la rueda, dentada en la esquina inferior derecha, pulsamos en Privacidad.

Una vez que nos encontramos en este menú, debemos ir al apartado llamadas y pulsar sobre él. Cada vez estarás más cerca de evitar que desconocidos te molesten por WhatsApp, algo que por desgracia se está convirtiendo en una costumbre muy habitual.

Por defecto, base a encontrar que la opción de «Silenciar las llamadas de números desconocidos «está desactivada.

Efectivamente, lo único que te queda hacer por ahora es pulsar sobre el interruptor y se pondrá de color verde. Desde ese momento, las llamadas de usuarios que no tengas en la agenda estarán silenciadas. Pero lo mejor de todo, es que van a quedar registradas como llamadas dentro de la aplicación, pero no te van a molestar en ningún momento. Así podrás valorar con más calma si devolver esa llamada o no. Una simple búsqueda en Internet puede hacer que encuentres algunos datos sobre ese número desconocido.

¿Cómo detectar una llamada sospechosa?

Generalmente, solemos recibir llamadas en nuestro teléfono por la línea normal, no por WhatsApp. Esto es utilizado simplemente por aquellas personas que quieren ahorrar minutos en su tarifa telefónica o bien, que se encuentren sin acceso a ella por cualquier causa.

Para los estafadores que se encuentran en países extranjeros, las llamadas de WhatsApp son un sistema excelente para tratar de engañarte. Identificarás este tipo de llamadas porque el prefijo no es el correspondiente a España, + 34, sino cual otro. Países como Mali, Nigeria, Albania o incluso Francia e Italia son los que suelen ser más habituales a la hora de contactar contigo.

Además, no contentos con eso, los estafadores utilizan los mensajes si ves que no has respondido a la llamada. Generalmente, se expresan en un castellano muy pobre, de traductor, y siempre en un tono amigable. Bien dicen conocerte o preguntar por algún familiar en común o desean ofrecerte algún puesto de trabajo. No lo dudes, hay intenciones ocultas detrás de ellos. Por tanto, ahora que ya sabes cómo silenciar las llamadas desde desconocidos en WhatsApp, tómate con mucha calma este tipo de contactos y además, bloquearlos evitará que vuelvan a molestarte más.