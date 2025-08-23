Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la primera etapa

La Vuelta a España ha comenzado y lo ha hecho con una etapa totalmente llana que se ha llevado Jasper Philipsen. En Novara (Italia), después de un recorrido de 186 kilómetros, el belga se ha llevado su primer triunfo de etapa en esta edición de la ronda española y, de paso, se sube al podio como nuevo líder de la clasificación general. Como ya hiciera en el Tour, Philipsen se convierte en el primer líder de la carrera y se viste de rojo de cara a la segunda etapa, que seguirá por suelo italiano, puesto que no llegarán a España hasta el miércoles.

La clasificación general, por tanto, está liderada por el ganador de la etapa. La única diferencia, al tratarse de una etapa que se ha decidido al sprint, es la de las bonificaciones. Por tanto, Philipsen se encuentra en la primera posición de la general, seguido del francés Vernon, al que tiene a cuatro segundos. Sí que hay una novedad respecto a la posición en la etapa y es la presencia del neerlandés Reinderink en tercera posición, puesto que pilló bonificación en el primer sprint intermedio de esta Vuelta, adelantando al tercer clasificado de la etapa, que fue el venezolano Aular.

La segunda etapa, de este domingo, tendrá un perfil de media montaña, aunque no se espera que haya grandes diferencias. Será el primer final en alto, aunque es un puerto de segunda categoría, con una pendiente pronunciada en los últimos kilómetros, al estilo muro de las clásicas. Será un recorrido de 160 kilómetros entre la población de Alba y Limone Piemonte, discurriendo todo aún por territorio italiano.

Clasificación de la etapa 1

Clasificación general de la Vuelta a España