Por qué me gusta más Telegram que WhatsApp

En mi día a día utilizo con mayor frecuencia WhatsApp que Telegram, y no porque yo no quiera, sino porque no todos mis contactos utilizan la segunda. A pesar de que WhatsApp ha introducido gran cantidad de mejoras en los últimos dos años, todavía está bastante de lejos con respecto a Telegram a la hora de funcionalidades y versatilidad. Estas son las razones por la que prefiero Telegram antes que WhatsApp.

Por esto me gusta mucho Telegram

En primer lugar, todas las novedades que WhatsApp hay incorporando ya estaban en Telegram. Hablamos de los mensajes temporales, o de la reproducción de notas de voz a velocidad mayor. Cuando aparecieron en WhatsApp casi se acaba el mundo para bien, pero ya llevaban tiempo en Telegram sin que nadie dijera nada.

Edición de mensajes

Una de las razones por las que Telegram me encanta es porque incorpora la posibilidad de editar mensajes de texto. Es cierto que WhatsApp ya lo anda cocinando, pero en Telegram lleva muchísimo tiempo, y permite corregir cualquier fallo ortográfico sin necesidad de tener que borrar el mensaje completo. Así de simple y de sencillo, no entiendo la razón por la que WhatsApp no lo ha implementado todavía.

Estabilidad

Suele ser bastante habitual que los servidores de WhatsApp con láser, algo lógico, teniendo en cuenta que da soporte a más de 2000 millones de personas diariamente. Pero en Telegram es algo muy extraño, por lo que es una de las razones de peso por las que me gusta más que la aplicación verde. Cabe recordar, además que ‎WhatsApp cuenta con una versión de pago que ofrece funcionalidades todavía mayores.

Canales

Mientras que WhatsApp se plantea como una herramienta comunicativa, Telegram dar un paso más allá. Dispones de miles de canales de temáticas diferentes, con los que poder interactuar. Películas, historia, deporte… Todo lo que se te ocurra tiene un canal en Telegram y si no existe, siempre tienes la opción de crearlo. De la misma manera, los bots ejecutan acciones de forma automática que dan la opción de poner en marcha multitud de tareas. De momento esto es algo que en WhatsApp no está, pero que tampoco se espera.

Nadie necesita tu número

Para agregar a un contacto en Telegram no necesitas su número de teléfono, solamente su nick o apodo. WhatsApp deja tu número siempre al descubierto, y esto es algo que nos interesa mucho a las personas preocupadas por su privacidad. Cuando estás en un grupo de WhatsApp numeroso, todos tienen acceso a los números de teléfonos de todas las personas. No se trata de nada paranoico, sino de sentido común. La privacidad en WhatsApp no está a la misma altura que en Telegram.

El conflicto ruso disparó la utilización de Telegram a nivel global, si bien todavía está muy lejos de acercarse a WhatsApp. Por todo esto, Telegram me gusta mucho más que WhatsApp. No me queda otra que seguir utilizando la aplicación verde por cuestiones obvias, pero hay veces que me planteo dejarla de manera definitiva. No se llega a entender como no ha implementado ciertos cambios y tarda tanto en hacerlo con respecto a la app de Dubai.