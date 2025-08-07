Ni de lado ni boca arriba: la mejor postura para dormir, según un experto

La mejor postura para dormir según el experto ni de lado ni boca arriba, por el que debemos empezar a tener en cuenta. Esa manera de dormir definirá el descanso total de unas jornadas en las que necesitamos descubrir la mejor postura posible para poder descansar de la mejor manera posible. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días. Es momento de saber cómo debemos dormir para conseguir cumplir con ese sueño reparador que necesitamos.

Esas, mínimo 8 horas de horas no son un capricho, son una necesidad. Nuestro cuerpo conseguirá estar en plena forma con pequeños detalles que acabarán marcando una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de hacer caso a los expertos que tenemos por delante, con ciertas novedades que pueden llegar a darnos un plus en salud. Dormir bien es esencial para mantener nuestra salud de la mejor manera posible, con ciertas novedades que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Estaremos pendientes de estas posturas que quizás nos ayuden a dormir como necesitamos según este experto.

Ni boca arriba ni de lado

El hecho de ponerse boca arriba para dormir, dicen que facilita la respiración, aunque es algo que quizás nos cueste más de lo que nos imaginaríamos. Es una posición que para muchos es más cómodo, pero para una amplia mayoría puede incluso resultar forzada.

Lo que tenemos por delante es un destacado cambio de tendencia que puede llegar a ser lo que nos está esperando. Por lo que, habrá llegado ese momento de dormir mucho mejor con una postura que quizás sea mejor que este boca arriba que para algunos representa respirar un poco mejor.

Dormir de lado es una necesidad. Nos sirve para mantenernos en forma y poder abrazarnos quizás a la pareja o a ese cojín con el que pasamos las noches. Una postura que ha encendido un debate. Una manera de dormir que los más pequeños no dudan en imitar, de tal forma que conseguiremos respirar mejor y descansar de la mejor forma posible.

Es hora de saber qué dicen los expertos sobre la forma de dormir mejor de una manera que podemos empezar a ver llegar un cambio en estas horas de descanso. Si quieres aprovecharlas al máximo o simplemente conseguir una forma de dormir que acabe cundiendo más, no lo dudes, está es la manera de hacerlo.

Los expertos aclaran cuál es la mejor postura para dormir

La mejor postura para dormir es una que aclaran los expertos y que sin duda alguna, deberemos poner en práctica. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Esta manera de descansar es esencial para que nuestro cuerpo funcione de la mejor forma posible.

El experto James Leinhardt nos dice que: «Tenemos tres cosas en común, todos nosotros aquí. Todos tenemos columna vertebral, todos dormimos, y cuando teníamos unos cinco años, y jugábamos de niños, la abuela solía gritar: «¡Postura!» Y todos nos sentaríamos derecho. Y ese miedo a que la abuela grite esa palabra, incluso a los principales influencers del mundo, los médicos que están sentados en la primera fila encorvados. Y sentado así, aunque la abuela está mirando, está muy decepcionada con algunos de ustedes. Esto es realmente difícil. ¿Dónde está esto? Oh, sí, tráeme de vuelta aquí. Este es el buen lugar. Lo que la abuela puede extrañar era que si la postura es la lucha eterna contra la gravedad, entonces realmente necesitamos considerar nuestro sueño. Es genial y es cómodo, y la belleza y la diferencia entre sentarse y dormir, o estar de pie y dormir, recordamos llevar un libro en la cabeza y hacerlo muy bien, es que ya estás dormido. Esa es la mejor parte».

Siguiendo con la misma explicación: «Cuando te sientes incómodo en estas posiciones, y esta es realmente mi forma de ver televisión, en el momento en que te sientes incómodo, te mueves, porque estás despierto. La diferencia con el sueño es significativa. Te lo voy a demostrar ahora. Lo tendrán todo en algún momento de sus vidas, o se sentó en la parte trasera de un coche y se fue así, o vendrá a un TED y escuchó a alguien como yo hablar, y lo hizo».

De esta manera la forma de dormir o de ver la televisión y quedarse dormido acaba influyendo en la calidad del sueño. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica un descanso reparador. Con la ayuda de un buen experto en el cuerpo y en la manera de descansar conseguiremos siempre descubrir lo que nos espera en estas noches en las que necesitamos cargar las pilas.