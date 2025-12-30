El abono único de transporte está aprobado y es oficial: está es la fecha de su inicio y las personas que se podrán beneficiar

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha presentado el nuevo abono único de transporte que se habilitará en 2026 para que los ciudadanos puedan disfrutar de viajes ilimitados por 60 euros al mes (30 para los menores de 23 años). Esta tarifa plana incluye autobuses interregionales de titularidad estatal y en servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo abono único de transporte.

Mientras su Gobierno sigue a la deriva, arrinconado por los escándalos de corrupción, Pedro Sánchez sigue aprobando medidas a golpe de decreto pensando en las próximas elecciones de 2027 (o antes) y en los votos que puede recaudar. Una de ellas la anunció recientemente y ya es oficial: el nuevo abono único de transporte que llega con viajes ilimitados en autobuses, trenes y cercanías para todos los españoles que paguen una tarifa plana mensual de 60 euros, que se queda en 30 euros para los menores de 26. En total, desde el Ejecutivo despilfarrarán 1.371 millones en esta última gran idea.

El presidente del Gobierno sacó pecho sobre esta nueva medida que llega en 2026 y que intenta imitar a lo que se hace en Alemania, que tiene un coste de 63 euros y sí incluye los servicios de metro y tranvías dentro de todo el país. «Estamos hablando de dos millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día», presumió Sánchez en la comparecencia en la que hizo un balance del año y, con respecto a esta nueva medida, también animó a todas las comunidades autónomas a que todos los ciudadanos tengan «el acceso asequible al transporte público en todo el país».

Así es el nuevo abono único de transporte

«El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presenta el Abono Único, la forma más sencilla de viajar en autobús y tren por todo el territorio nacional, con una tarifa única y accesible. Gracias a este abono avanzamos hacia una movilidad más práctica, ecológica y al alcance de todos, contribuyendo a un entorno más limpio y saludable», informa el Gobierno desde los canales oficiales sobre el nuevo abono único de transporte que llega en 2026.

A partir del 1 de enero, se puede adquirir una tarifa plana de viajes por 60 euros al mes, que se reducirá a 30 euros para los jóvenes de hasta 26 años que hayan nacido a partir del 1 de enero del 2000. Esta tarifa incluye viajes ilimitados en autobuses interregionales de titularidad estatal y en servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe. Será compatible con otros abonos y representará un ahorro con respecto a la compra de billetes individuales.

«Los jóvenes nacidos a partir del 1 de enero de 2000 con nacionalidad española o extranjera con residencia legal en España pueden adquirir el abono único por solo 30 euros al mes, IVA incluido. Para ello, se exige registro en la página web del Ministerio», informa el ministerio para los jóvenes de hasta 26 años que podrán disfrutar de estos descuentos con un código que se suministrará desde los canales oficiales de la Administración.

Los jóvenes podrán encargar su nuevo abono único de transporte en la web del ministerio, mientras que el público en general podrá hacerlo a través del canal de venta del operador. «El Abono Único se identifica mediante un localizador único que se asocia a cada título de transporte», informan desde el Ministerio de Transportes. «Una vez adquirido, puedes utilizar el localizador para comprar tu título de transporte a coste 0 en los servicios de Cercanías y Rodalies, Media Distancia y algunos AVANT de Renfe, así como en los autobuses interregionales de titularidad estatal», dicen.

Este abono único de transporte proporciona viajes ilimitados, pero con una serie de condiciones que son las siguientes:

Autobuses: una reserva por sentido y día.

una reserva por sentido y día. Renfe Media Distancia: no se pueden enlazar trenes consecutivos si entre salidas hay menos de 180 min ni realizar más de 4 viajes de ida o vuelta con reserva de plaza el mismo día.

Dentro de los usos indebidos están los siguientes, según informan desde el Gobierno:

Prestar tu Abono Único o tu código a otra persona.

Reservar y no viajar sin anular la reserva.

Hacer más de una reserva por sentido en el mismo día.

Encadenar trenes consecutivos sin respetar los tiempos mínimos.

Usar el abono joven sin cumplir los requisitos.

«El incumplimiento de algunas normas puede conllevar el bloqueo temporal del Abono Único y/o la anulación del Código de descuento», informan en la página web oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.