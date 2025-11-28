Adiós para siempre al abono rojo de transporte de Madrid: su sustituto es mucho más práctico y cómodo

Durante años, el abono rojo de transporte ha sido casi un símbolo para cualquiera que se mueva por Madrid. Pero lo cierto es que la movilidad cambia, y lo hace rápido. Y esta vez además se trata de un cambio bastante importante que la Comunidad de Madrid ha confirmado. Su histórica tarjeta física tiene los días contados para todos aquellos que den el salto al nuevo sistema.

El anuncio no ha pillado por sorpresa a quienes llevaban tiempo escuchando hablar de pruebas piloto y modernización del transporte público. Ahora ya es oficial: el abono digital llega para quedarse, y quienes decidan activarlo en su móvil dejarán atrás, definitivamente, el tradicional abono rojo de transporte que lleva años utilizándose. No habrá vuelta atrás una vez hecho el cambio, algo que está generando dudas entre usuarios de distintas edades y hábitos. Aun así, la intención del Gobierno regional está muy clara: simplificar la experiencia, reducir trámites, adaptarse a la tecnología que ya se usa para pagar en tiendas o entrar en eventos, y avanzar en sostenibilidad. Un giro que coloca a Madrid en la misma línea que otras capitales europeas que ya han iniciado este camino.

¿Qué ha anunciado la Comunidad de Madrid sobre el abono rojo de transporte?

La clave del anuncio es sencilla: quien active el nuevo abono digital dejará de poder usar el abono rojo. No habrá duplicados ni posibilidad de alternar entre un sistema y otro. La digitalización implica elegir un único formato, y si se opta por el móvil, la tarjeta física deja de estar operativa.

En esta primera fase, el abono digital estará disponible en teléfonos Android con NFC y compatibles con aplicaciones como Google Wallet. El sistema vincula el abono a un único dispositivo, que se convierte en la llave de acceso al metro, al autobús o al cercanías. Es un modelo similar al que ya funciona en otras ciudades y que permite al Consorcio Regional de Transportes controlar mejor la seguridad y el uso del soporte.

La Comunidad justifica este paso como una modernización necesaria: menos tarjetas duplicadas, menos desplazamientos a máquinas o ventanillas, y un sistema más flexible y conectado con otros servicios.

¿Quiénes serán los afectados y quiénes podrán seguir usando la tarjeta física?

La medida arranca como voluntaria. Nadie está obligado, por ahora, a activar el abono digital. Pero sí hay una condición importante: si lo activas, la tarjeta roja quedará invalidada para siempre. Es un cambio definitivo.

Esto significa que:

Quienes decidan quedarse en el formato tradicional podrán seguir usando la tarjeta física mientras el sistema siga en funcionamiento.

Quienes den el salto a la versión digital ya no podrán usar la tarjeta roja en ningún caso.

Las personas sin móvil compatible, o que simplemente prefieran lo de siempre, mantendrán de momento el soporte tradicional. Sin embargo, el objetivo a medio plazo es claro ya que el formato físico tendrá que ir desapareciendo. Pero esa transición será gradual, para evitar problemas entre quienes no se manejan bien con la tecnología o no disponen del dispositivo adecuado.

Ventajas del nuevo abono digital

El Consorcio ha detallado varios motivos por los que consideran que este salto merece la pena:

Comodidad: basta con acercar el móvil al torno para validar el trayecto. Nada de buscar tarjetas, ni preocuparse por si se han quedado en casa.

basta con acercar el móvil al torno para validar el trayecto. Nada de buscar tarjetas, ni preocuparse por si se han quedado en casa. Más seguridad: el abono está vinculado a un único dispositivo, lo que evita duplicados y reduce riesgos de fraude.

el abono está vinculado a un único dispositivo, lo que evita duplicados y reduce riesgos de fraude. Recargas online : todo se gestiona desde el propio móvil, sin pasar por máquinas ni depender del horario de ninguna oficina.

: todo se gestiona desde el propio móvil, sin pasar por máquinas ni depender del horario de ninguna oficina. Integración futura: la Comunidad prevé que, más adelante, el sistema pueda funcionar también en Apple Wallet, tarjetas bancarias contactless e incluso en bicicletas o patinetes públicos.

Es decir, se abre la puerta a un ecosistema mucho más conectado y fácil de usar, pensado para que el transporte público dialogue con otros servicios de movilidad y que esta, en definitiva, se modernice. Hay una inversión prevista de unos 40 millones de euros que permitirá transformar el modelo de abonos y actualizar toda la infraestructura necesaria.

También hay un contexto internacional que pesa: muchas grandes ciudades europeas están eliminando soportes físicos y apostando por formatos digitales. Esta tendencia reduce costes, mejora la planificación de frecuencias y facilita servicios más personalizados.

Digitalizar el abono también permitirá al CRTM obtener datos más precisos sobre los viajes diarios, algo que ayuda a ajustar horarios, optimizar rutas y reducir problemas en horas punta. No es solo un cambio de soporte: es una forma de gestionar mejor la movilidad.

¿Qué deben hacer los usuarios que quieran pasarse al móvil?

Quienes estén pensando en activar el nuevo abono digital deben seguir unos pasos básicos:

Asegurarse de que su móvil es compatible: Android 9.0 o superior, con NFC activo y la aplicación adecuada instalada.

Android 9.0 o superior, con NFC activo y la aplicación adecuada instalada. Registrar el abono digital desde la propia app.

A partir de ahí, validar cada viaje acercando el móvil a los tornos y mantener el dispositivo cargado y operativo.

No hay más requisitos. Y quienes prefieran quedarse como están podrán hacerlo sin problema, al menos durante un tiempo.