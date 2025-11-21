Así es el jersey de Navidad del Metro de Madrid: precio, tallas y dónde comprar antes de que se agote

La Navidad ya comienza a notarse en Madrid. Con sus luces, su mercadillo y también como no, su jersey de Navidad del metro de Madrid. Una prenda que fue viral desde su primer lanzamiento hace un par de años, y que este 2025 vuelve de nuevo con fuerza, así que como cabría esperar son muchas las personas que desean tener uno, pero ¿dónde se compra? Toma nota porque te contamos a continuación, cómo comprar el jersey de Navidad del metro de Madrid, el precio y cuáles son las tallas disponibles.

Este jersey, nació como una curiosidad en 2023 y ahora, dos ediciones después, es casi un a prenda obligada entre coleccionistas, usuarios habituales del suburbano y quienes disfrutan de vestir algo diferente en estas semanas. Este 2025 no será la excepción: la Comunidad de Madrid lo puso a la venta el lunes 17 de noviembre, coincidiendo con el arranque del ambiente navideño en la capital. Y en sólo unas horas volvió a repetirse lo ya vivido anteriormente. Fotos en redes, comentarios sobre el diseño y las primeras unidades agotándose en algunas tiendas físicas, de modo que si lo quieres será mejor que no tardes en ir a por él.

Cómo es el nuevo jersey navideño del metro de Madrid

El diseño de este año llega con un fondo azul marino y una composición muy cuidada en la que se mezclan motivos navideños tradicionales, pequeños trenes, detalles gráficos y los rombos icónicos de color rojo del Metro de Madrid. Es sin duda, un guiño evidente al espíritu del transporte madrileño, pero también una prenda que se puede llevar perfectamente como jersey festivo sin resultar estridente.

Qué tallas hay disponibles

El metro de Madrid lo ha lanzado tanto en tallas de adulto (de la XS a la XL) como en tallas infantiles ( de los 4 a los 14 años), algo que muchos compradores ya estaban pidiendo desde anteriores ediciones para que toda la familia tenga el suyo y puedan llevarlo a conjunto por ejemplo, la mañana de Navidad. Su acogida está siendo parecida a la de otros años: quien lo quiere, lo compra rápido, porque las unidades no suelen durar demasiado.

Precio del jersey de Navidad de Metro de Madrid

Una de las cosas que más interesan seguro, es saber cuánto cuesta el jersey y lo cierto es que los precios se mantienen en la línea de las campaña anteriores, con la versión de adulto a 29,95 euros, mientras que la versión infantil es de 24,95 euros.

Como podemos ver, no existen variaciones, ni se trata de una edición más cara; Metro mantiene la misma política que en 2023 y 2024. Este año, además, el jersey llega acompañado de nuevos productos navideños, como una bola para el árbol de Navidad y una versión renovada del tren eléctrico, ahora inspirado en los futuros modelos de la Línea 6, uno de los elementos que más curiosidad están generando.

Dónde comprar el jersey antes de que se agote

Las opciones para hacerse con él son las mismas que en años anteriores, con alguna novedad:

Web oficial: latiendademetrodemadrid.com

Tiendas físicas: Sol, Plaza de Castilla y Ópera

Nuevos puntos de venta: exposición de trenes clásicos de Chamartín y el museo de la Nave de Motores de Pacífico

Estos últimos dos espacios están recibiendo miles de visitantes en estas semanas, por lo que el producto está teniendo aún más visibilidad que en ediciones pasadas. Si sigue la tendencia de otros años, lo normal es que las tallas más demandadas empiecen a desaparecer a medida que avanza noviembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Metro de Madrid (@metro_madrid)

Un éxito que empezó en 2023

Lo que nació como una idea puntual en 2023 terminó convirtiéndose en el artículo más vendido de la tienda oficial de Metro desde su apertura en 2012. Aquella primera campaña superó las 3.500 unidades vendidas, y en 2024 volvió a repetirse la historia con un diseño distinto que también se coló entre los regalos estrella de la temporada.

Pero el jersey no es el único producto que ha generado fiebre entre los seguidores del suburbano. Las zapatillas del 105 aniversario o el reloj de edición limitada lanzado en octubre de 2025, coincidiendo además con la apertura de la tienda en la estación de Ópera, se han convertido en dos de los complementos más buscados por los aficionados.

Una Navidad con más protagonismo para Metro de Madrid

Con este nuevo modelo, el Metro de Madrid refuerza su presencia en el mercado de productos temáticos y suma un atractivo más a la campaña navideña. Todo apunta a que volverá a repetir récords, especialmente teniendo en cuenta la expectación que genera cada año y el creciente interés por todo lo relacionado con el sistema de transporte madrileño.

El jersey de Navidad ya es, para muchos, otra señal de que la cuenta atrás para diciembre ha comenzado. Y visto lo rápido que vuela cada temporada, lo más sensato es hacerse con él cuanto antes.