Llega a Madrid el parque de Navidad más grande del mundo: 7.000 metros cuadrados de puestos

Madrid se prepara para vivir una Navidad de cuento con Mavidad Bernabéu, un a experiencia única que transforma el estadio Santiago Bernabéu en la bola de nieve más grande del mundo. Con más de 7.000 metros cuadrados y desarrollado por SOMOS Experiences, está diseñada como una experiencia inmersiva donde tradición, innovación y fantasía se fusionan para crear un universo navideño sin precedentes.

Del 24 al 31 de diciembre de 2025, el coliseo blanco se transformará en un «pueblo mágico lleno de luz y color» con actividades pensadas para toda la familia, especialmente para los más pequeños. La experiencia incluye múltiples atracciones, rincones interactivos, mercados gastronómicos y zonas de ocio que convertirán la visita en un auténtico recorrido por la magia de la Navidad.

El parque de Navidad más grande del mundo en Madrid

#NavidadMadrid #PlanesMadrid #planesnavidad #RealMadrid ♬ sonido original – LosMejoresDeMadrid®️ @losmejoresdemadrid_ INFO NAVIDAD EN EL BERNABÉU ⬇️ 🎄✨ ¡La Navidad se vive en el Estadio Santiago Bernabéu! ✨🎄 Del 24 al 31 de diciembre, el templo del fútbol se transforma en un parque temático mágico: MAVIDAD Bernabéu 🏟️💫 📍 Zonas imperdibles: ⭐ Plaza de los Sueños – con la bola de Navidad más grande del mundo 🌍✨ ❄️ Galería de los Copos – talleres, artesanía y gastronomía típica 🎁🍫 ⛷️ Parque de las Nieves Eternas – diversión y juegos para toda la familia ☃️👨‍👩‍👧‍👦 🕙 Horarios: General: 10:30 h a 22:30 h (3 pases diarios, aprox. 4 h cada uno) 24 dic → 12:30 h – 16:30 h 25 dic → 14:00 h – 18:00 h y 18:30 h – 22:30 h 31 dic → 10:30 h – 14:30 h 🎟️ Entradas: Socios del Real Madrid → desde el 5 de noviembre “Madridistas” → desde el 6 de noviembre Público general → 7 de noviembre a las 12:00 h 💶 Adultos: 25 €, Niños (3-12 años): 20 €, menores de 3 años ¡gratis! 🎅 Vive un recorrido lleno de luces, música, nieve y espíritu navideño en el corazón de Madrid. 👉 Etiqueta con quién vivirías esta experiencia y prepárate para la magia. #MavidadBernabeu

«Por primera vez en la historia, el Bernabéu abre sus puertas a una experiencia que cambiará por completo la manera de vivir la Navidad. Del 24 al 31 de diciembre de 2025, Mavidad Bernabéu llega a Madrid para convertirse en un nuevo referente de la ciudad en las fiestas navideñas.

El Bernabéu se transformará en un pueblo cuyas calles estarán repletas de experiencias únicas y lugares donde vivir la ilusión por la Navidad. Durante cuatro horas aproximadamente, los visitantes podrán pasear por la Plaza de los Sueños, poner a prueba su destreza en el Parque de las nieves eternas o colarse dentro de la bola de Navidad iluminada más grande del mundo. Y lo harán de la mano de los Mavix, pequeños seres mágicos, camuflados hasta ahora como copos de nieve, y que viven en este lugar creado para hacer realidad los sueños de niños y adultos».

Mavidad Bernabéu incluye ocho atracciones principales, cada una diseñada para sumergir a los visitantes en un mundo de fantasía y diversión:

El Río de la Magia : una pista de hielo alrededor de un árbol navideño gigante, perfecta para patinar durante 30 minutos. Los más pequeños podrán usar trineos especiales, mientras que los mayores disfrutarán de patines desde la talla 25 hasta la 47, viviendo la sensación de deslizarse sobre un río congelado lleno de magia.

: una pista de hielo alrededor de un árbol navideño gigante, perfecta para patinar durante 30 minutos. Los más pequeños podrán usar trineos especiales, mientras que los mayores disfrutarán de patines desde la talla 25 hasta la 47, viviendo la sensación de deslizarse sobre un río congelado lleno de magia. El Lago Helado : esta atracción combina coches de choque con una superficie de hielo, permitiendo a grandes y pequeños deslizarse y chocar entre risas. No hay edad mínima, aunque los menores deben ir acompañados por un adulto.

: esta atracción combina coches de choque con una superficie de hielo, permitiendo a grandes y pequeños deslizarse y chocar entre risas. No hay edad mínima, aunque los menores deben ir acompañados por un adulto. La Ladera del Revuelo : en enorme tobogán con cuatro carriles donde los visitantes se lanzan en donuts hinchables.

: en enorme tobogán con cuatro carriles donde los visitantes se lanzan en donuts hinchables. La Fábrica de la Ilusión : un espacio destinado a los más pequeños (hasta 5 años), que combina talleres navideños, pintacaras, piscina de nieve y actividades artísticas.

: un espacio destinado a los más pequeños (hasta 5 años), que combina talleres navideños, pintacaras, piscina de nieve y actividades artísticas. El Carrusel de Luces : Un clásico tiovivo iluminado, pensado para que toda la familia redescubra el espíritu navideño.

: Un clásico tiovivo iluminado, pensado para que toda la familia redescubra el espíritu navideño. El Parque de las Nieves Eternas : incluye un mini golf navideño (MaviGolf) desde los cuatro años y simuladores de snowboard virtual para mayores de 12.

: incluye un mini golf navideño (MaviGolf) desde los cuatro años y simuladores de snowboard virtual para mayores de 12. La Galería de los Copos : un mercado navideño donde los asistentes podrán adquirir artículos únicos del universo Mavix, recuerdos del festival y una oferta gastronómica variada.

: un mercado navideño donde los asistentes podrán adquirir artículos únicos del universo Mavix, recuerdos del festival y una oferta gastronómica variada. La Plaza de los Sueños: Considerada el corazón de Mavidad Bernabéu, aquí se encuentra la gran bola de Navidad iluminada que da origen al festival. Este espacio será escenario de animaciones y momentos especiales, donde los visitantes podrán vivir experiencias interactivas.

El parque de Navidad más grande del mundo no se limita a ser un conjunto de atracciones; se trata de una experiencia inmersiva que convierte el estadio de fútbol en un universo mágico. La decoración, la iluminación y los efectos especiales están cuidados hasta el último detalle.

Horarios y pases

Mavidad Bernabéu contará con tres pases diarios de aproximadamente cuatro horas de duración, desde las 10:30 hasta las 22:30 horas. Sin embargo, en fechas especiales los horarios serán diferentes: