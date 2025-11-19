Más de 12.000 m2 y entrada gratuita: el mercadillo navideño más grande de España que llega a Madrid a partir de este día

Madrid se transforma durante las Navidades en un escenario de cuento, y este año promete superar todas las expectativas con la segunda edición de Madrid On Ice. Desde el 22 de diciembre hasta el 11 de enero, el estadio Riyadh Air Metropolitano se convertirá en el mercadillo navideño más grande de España, ofreciendo una experiencia única que combina deporte, espectáculos, gastronomía y entretenimiento para todas las edades.

La propuesta de Madrid On Ice 2025 incluye una pista de hielo de 4.200 metros cuadrados con capacidad para 1.500 personas por sesión, convirtiéndola en una de las más grandes de España y Europa. Sin embargo, el evento va mucho más allá de la pista: se trata de un parque navideño de más de 12.000 metros cuadrados que abarca áreas de juego, mercados, food trucks, talleres y actividades familiares.

El mercadillo navideño más grande de España

#NavidadMadrid #PistaDeHielo #PlanesMadrid #AtleticoDeMadrid ♬ sonido original – LosMejoresDeMadrid®️ @losmejoresdemadrid_ NAVIDAD EN EL ESTADIO DEL ATLÉTICO ⬇️ 🎶❄️ ¡La Navidad más mágica llega sobre hielo a Madrid! 🎄✨ El Estadio Riyadh Air Metropolitano se convierte en el escenario de Madrid On Ice , una de las pistas de hielo más grandes de Europa 🧊💙 💫 Luces, música en directo, espectáculos, food trucks y la mejor energía navideña te esperan. 🎟️ Entradas y precios: 👣 Paseo + zona comercial → 6 € 🎭 Espectáculo infantil (12:00 – 13:00) → 12 € 🌙 Espectáculo musical nocturno (19:00 – 23:00) → 15 € ⛸️ Patinaje (40 min) → 17 € ✨ Patinaje + espectáculo nocturno → 23 € 👨‍👩‍👧‍👦 Pack familiar (4 entradas + patinaje) → 68 € 🧒👵 ¡Gratis para peques menores de 3 años y mayores de 65! 📅 Del 22 de diciembre al 11 de enero 📍 Estadio Riyadh Air Metropolitano – Madrid 👉 ¿Tú qué prefieres esta Navidad? ¿El Bernabéu o el Metropolitano? 😏⚽️ Dímelo en comentarios 👇 y no olvides seguirnos para más planes increíbles y compartir este video con quien quieres que te acompañe 💕 #MadridOnIce

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la fanzone exterior de 8.000 metros cuadrados, de acceso gratuito, que funcionará como un auténtico mercadillo navideño. Los visitantes podrán recorrer más de 100 puestos con decoración, regalos, productos artesanales y propuestas gastronómicas. Además, se instalarán zonas de ocio dedicadas a los más pequeños, así como encuentros con Papá Noel y los Reyes Magos.

Dentro del estadio, la experiencia se completa con dos zonas de restauración climatizadas, puntos de degustación y puestos de comida variada, que ofrecen desde churros con chocolate y dulces típicos navideños hasta opciones de street food y cocina internacional. Este año, la oferta culinaria se amplía con opciones para todos los gustos.

La programación de espectáculos es otra de las novedades más destacadas de Madrid On Ice 2025. Durante los fines de semana, el escenario principal del estadio acogerá shows familiares en horario matutino y vespertino, con propuestas como El payaso Tallarín, Mi amiga Buby, Las aventuras de Coco y Pepe, Masha y el Oso, Simon y Moonsters. Por la noche, el Metropolitano se transformará en un espacio para los adultos y jóvenes, con sesiones de DJ en directo y conciertos hasta las 23:00 horas.

Precios

Para acceder a Madrid On Ice, el club ha habilitado diferentes tipos de entradas según la experiencia deseada. El paseo con acceso a la zona comercial tiene un precio de 6 €, mientras que el espectáculo infantil (de 12:00 a 13:00) cuesta 12 € y el espectáculo musical nocturno (de 19:00 a 23:00) se ofrece por 15 €. La entrada de patinaje de 40 minutos tiene un precio de 17 €, y quienes deseen combinar el patinaje con el espectáculo nocturno pueden adquirir un ticket por 23 €.

Además, se ofrece un pack familiar para cuatro personas que incluye patinaje por 68 €. Los más pequeños, menores de 3 años, y los mayores de 65 años tienen acceso gratuito. La entrada de patinaje incluye acceso a la pista, a las zonas gastronómicas y a todos los espectáculos programados para el día y la sesión seleccionada.

«Desde el club no queremos que ningún miembro de la familia rojiblanca se pierda este plan mágico. Por ello, nuestros socios dispondrán de un descuento del 25 % aplicable en grupos de hasta cuatro entradas en cualquier franja horaria operativa. Este descuento para socios no tiene caducidad, es decir, estará activo hasta el 11 de enero», detalla el Atlético de Madrid en su web.

Cómo llegar

Para llegar al Metropolitano, la opción más cómoda es el Metro, a través de la estación Estadio Metropolitano (línea 7) y otras próximas como Las Rosas (línea 2) y Canillejas (línea 5). Para aquellos que opten por la EMT, hay un total de 15 líneas que pasan por las inmediaciones, al igual que los autobuses interurbanos, con 20 líneas operativas en la zona. Para aquellos que prefieran el vehículo particular, Riyadh Air Metropolitano habilitará de manera gratuita los aparcamientos Sur A y Exterior Oeste.

En definitiva, Madrid On Ice 2025 será el mercadillo navideño más grande de España, combinando deporte, cultura, gastronomía y entretenimiento. Con su pista de hielo de 4.200 metros cuadrados, una fanzone de 8.000 metros cuadrados de acceso libre, más de 100 puestos , actuaciones musicales para todas las edades y zonas gastronómicas variadas, se presenta como un plan imprescindible para estas fiestas.