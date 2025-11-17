Sólo tendrás 3 días para ir: el mercadillo de Navidad de lujo que se hace en el hotel más emblemático de Madrid

Madrid volverá a vivir uno de los eventos más esperados del inicio de la temporada navideña: el mercadillo Pop Up Chic en el Hotel Palace. La emblemática cúpula de cristal del histórico hotel de cinco estrellas se convertirá, del 5 al 7 de diciembre de 2025, en un espacio de compras exclusivo donde moda, diseño, decoración y artesanía convivirán en un entorno de auténtico lujo.

La mezcla de firmas cuidadosamente seleccionadas, sumada a la atmósfera del hotel, convierte este evento en una de las citas indispensables para quienes buscan un plan navideño elegante y sofisticado en la capital.

Pop Up Chic, el mercadillo de Navidad que acoge este hotel de Madrid

El mercadillo estará ubicado en uno de los salones más representativos del Palace, un espacio que normalmente está reservado para eventos privados, galas y celebraciones corporativas de alto nivel. En esta edición de 2025 participarán más de 30 marcas dedicadas a moda, complementos, bisutería, artículos de decoración y regalos, entre las que destacan nombres como Alevoo, Artesanía Carmina, Petit Pilier, Mimamuni, Bel Cashmere o Mepidouna.

El evento se ha consolidado como uno de los mercadillos navideños más prestigiosos de Madrid por su cuidada selección de expositores. Cada firma es elegida por su calidad y su originalidad. Desde joyería hecha a mano hasta prendas de cashmere, pasando por elementos decorativos únicos o regalos personalizados, la variedad es uno de los sellos de identidad del Pop Up Chic.

El horario será de 11:00 a 21:00 horas, lo que permite visitarlo con calma en cualquier momento del día. Además, la ubicación es inmejorable: junto al Congreso de los Diputados, a escasos minutos a pie de las estaciones de metro de Banco de España y Sevilla, lo que facilita el acceso incluso en los días de mayor afluencia navideña.

Aunque el evento del Palace es uno de los más emblemáticos, Pop Up Chic es un proyecto que organiza diferentes tipos de mercadillos:

Le Chic Antique : dedicado al mundo de las antigüedades, objetos vintage, almoneda y piezas únicas.

: dedicado al mundo de las antigüedades, objetos vintage, almoneda y piezas únicas. Pop Up Art : centrado en obras de arte como acuarelas, óleos, fotografía, escultura o ilustración.

: centrado en obras de arte como acuarelas, óleos, fotografía, escultura o ilustración. Ruta Chic : un formato itinerante que recorre distintas ciudades españolas durante el verano; el calendario de 2026 se anunciará tras Semana Santa.

: un formato itinerante que recorre distintas ciudades españolas durante el verano; el calendario de 2026 se anunciará tras Semana Santa. Lux & Co: un espacio reservado para firmas que destacan por su creatividad, exclusividad, sostenibilidad y alta calidad.

Esta diversidad ha permitido que el proyecto se mantenga fresco, atractivo y en continuo crecimiento. Su capacidad para adaptarse a distintos públicos y ubicaciones lo ha convertido en un referente dentro del mundo de los mercadillos de autor.

Navidad en The Palace Hotel Madrid

La celebración de la Cena de Gala de Nochebuena en The Palace Hotel adquiere este año un significado especial: será la primera Navidad bajo la cúpula de cristal recién restaurada y tras la incorporación del hotel a The Luxury Collection. La propuesta gastronómica, diseñada por el chef ejecutivo Nuno Matos, combina tradición y modernidad a través de elaboraciones como el consomé de ave con jerez y trufa, la terrina de foie gras o el bogavante en escabeche blanco, para continuar con platos principales que exaltan sabores navideños como la lubina salvaje o el magret de pato con puré de castañas.

La Cena de Gala de Nochevieja propone un viaje sensorial a través de la gastronomía riojana de la mano de los hermanos Ignacio y Carlos Echapresto, chefs del restaurante Venta Moncalvillo, reconocido con dos estrellas Michelin. La experiencia comienza con una bienvenida de lujo (una hoja de ostra con garbanzos y caviar acompañada de champagne) y continúa con bocados de la huerta, gamba blanca con zanahoria escabechada, vieira con cardo y almendra, y elaboraciones tan evocadoras como las patatas con «ch-erizo». Los platos principales se acompañan de una cuidada selección de vinos, desde referencias de La Rioja hasta etiquetas de Champagne y Borgoña, elegidas para realzar cada sabor.

Finalmente, los Almuerzos de Navidad y Año Nuevo completan la experiencia. Tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero, La Cúpula Restaurant & Bar acoge un buffet pensado para disfrutar sin prisas de una experiencia gastronómica variada y festiva. Los comensales encontrarán una selección de aperitivos salados, platos del mar y de la tierra, verduras y especialidades de temporada, junto a una mesa de postres que rinde homenaje a los sabores más dulces de estas fechas.

«Una leyenda viva desde 1912, el recién restaurado The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid brilla ahora con más fuerza que nunca. Perfectamente ubicado en el corazón de la ciudad, el hotel forma parte del paisaje reconocido por la UNESCO y se encuentra a pocos pasos de los museos y monumentos más emblemáticos de Madrid. En el centro de la alta sociedad, el hotel es reconocido como un lugar de encuentro elegante, ideal para agasajar a quienes saben apreciar la buena cocina y los cócteles de autor. Aquí, el estilo y los encuentros memorables se orquestan con maestría, en un entorno palaciego y con una acogida llena de cortesía».