Éste es el precio de las uvas de Nochevieja en Mercadona, Lidl, Alcampo y Carrefour

Queda sólo un día para despedir el año y aunque todavía estamos a tiempo para ir al supermercado a comprar el menú de Nochevieja, hay algo que no puede faltar. Las tradicionales uvas que comemos con cada campanada al llegar las 00:00 horas ya estarán en la nevera de muchos, pero en el caso de que todavía no tengas las tuyas y quieras esperar al último momento, además encontrarlas a buen precio, nada como elegir las de las cadenas de supermercados más destacadas en España. Conozcamos ahora el precio de las uvas para Nochevieja en Mercadona, Lidl, Alcampo y Carrefour.

Seguro que en cuanto vayas a uno de estos supermercados, verás como mucha gente va directo al lineal de la fruta para hacerse con la bandeja de uvas frescas, pero si eres de los que prefiere evitar las pepitas o semillas que llevan dentro, que sepas que también se venden así o mucho más cómodo, con la opción de comprarlas ya peladas y enlatadas. Es decir, abrir, servir y listo. Como ves tienes varias opciones para elegir tus uvas de Nochevieja y en cuanto a precios, también encontramos de todo. Este año la oferta vuelve a ser amplia, así que te ofrecemos ahora los precios oficiales de 2025, uno a uno, supermercado por supermercado.

Mercadona

Mercadona mantiene su fórmula habitual para estas fechas, con tres opciones que ya se han convertido en un clásico entre sus Jefes. La más extendida siguen siendo las uvas blancas sin semillas, en bandejas de 600 gramos aproximadamente, con un precio de 3,30 euros la unidad. Es la bandeja que muchos suelen escoger cuando buscan algo fácil de repartir y con un tamaño de uva cómodo para tomar al ritmo de las campanadas.

La otra alternativa fresca es la uva roja sin semillas, también en bandejas de 600 gramos y también a 3,30 euros. Y para quienes no quieren estar pendientes de pelar, contar o preparar nada, Mercadona ofrece el pack de uvas en almíbar Hacendado, peladas y sin semillas. El formato incluye dos latas de 100 gramos cada una, a un precio de 2,20 euros el pack. Es una de las opciones más rápidas cuando la cena se alarga o cuando cada minuto antes de las campanadas cuenta.

Lidl

Lidl suele apostar por precios ajustados durante los días previos a Nochevieja, y este año vuelve a hacerlo. Su bandeja de uva blanca sin semillas en formato de 500 gramos está a 1,99 euros, lo que la convierte en una de las opciones más baratas. Pero también encontramos lata de uvas peladas sin pepitas, de 125 ml (equivalente a 55 gramos escurridos), que está de oferta por 0,99 euros. Es un formato pensado justo para ese consumidor que quiere abrir la lata, repartir las doce y olvidarse de contar o manipular nada.

Alcampo

Alcampo es, probablemente, la cadena que más variedad presenta este año. Su catálogo incluye varias opciones frescas, a granel y en almíbar, pensadas para ajustarse a todos los bolsillos y preferencias. Entre las bandejas preparadas, destacan dos productos muy visibles: las uvas blancas sin pepitas en cesta de 500 g, con un precio de 2,59 euros, y las uvas rojas sin pepitas, también en cesta de 500 g, a 2,69 euros.

Y para quienes prefieren comprar a granel y escoger el tamaño de uva que más les convenga, Alcampo ofrece uva blanca a granel, con un precio aproximado de 1,80 euros cada 500 g, y uva roja a granel en torno a 2 euros por 500 g. Este formato es habitual entre quienes no buscan una bandeja cerrada o quieren ajustar el peso a la cantidad de personas que tendrán en casa.

En cuanto a las opciones preparadas, la cadena incluye las uvas en almíbar Golden, en un pack de 3 unidades de 120 gramos cada una, con un precio de 2,99 euros. Se trata de un producto muy práctico para familias que prefieren tener varias raciones listas y evitar el proceso de pelado y preparación. Finalmente, Alcampo tiene también una tarrina de uva sin semillas de 500 g, con un precio de 3,29 euros, un formato cómodo para quienes quieren fruta fresca ya lavada y lista para consumir.

Carrefour

Por último, Carrefour mantiene este año una oferta centrada en tres productos principales, que combinan formatos frescos y opciones preparadas. En la sección de fruta a granel, la cadena comercializa uva rosada, con un precio aproximado de 1,74 euros por cada 500 gramos, una variedad que suele ser muy apreciada por su textura y por el equilibrio entre dulzor y firmeza.

Y dentro de las bandejas preparadas, Carrefour incluye la uva bicolor El Mercado en formato de 500 gramos, con un precio de 3,05 euros, una opción pensada para quienes buscan una mezcla de variedades sin necesidad de comprar dos bandejas por separado. Además también ofrece las uvas en almíbar Golden, en un pack de 3 unidades y 360 gramos en total, con un precio final de 2,99 euros. Es un formato cómodo y muy utilizado para las campanadas, especialmente entre quienes no quieren manipular uvas frescas justo antes de medianoche.