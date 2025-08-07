El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido el programa Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz en La 1, con una frase escatológica: «El éxito es como los pedos, a la gente le molesta cuando no es suyo». Así se ha expresado este miércoles a través de un mensaje en su perfil oficial de X, antes Twitter, al conocer que el espacio que también presenta la periodista Adela González había vuelto a ser el más visto de la mañana, tras varios días consecutivos como líder.

El máximo dirigente de la cadena pública se hacía eco de los datos a los se aludía en otro post de la misma red social. En él se daba cuenta de que la jornada previa, Mañaneros 360 había cosechado 13.3% de share, es decir, el porcentaje de personas que habían visto el programa de Ruiz de entre todas las que habían decidido ver la televisión esa mañana. También detallaba que había tenido 385.000 espectadores de media. Por otro lado, se indicaba que había alcanzado 1,9 millones de espectadores únicos y, por último, que estaba un 28,8% por encima del resto de audiencia de La 1.

Tras conocer estos datos, José Pablo López se pronunció en su perfil oficial de la red social propiedad del magnate estadounidense Elon Musk. «Viendo este post me he acordado de una frase que, aunque escatológica, sintetiza en buena parte la fijación con este programa que se ha desarrollado en los últimos meses», vaticinaba el propio post. «El éxito es como los pedos, a la gente le molesta cuando no es suyo», concluía.

Hombre de confianza de La Moncloa

La llegada de López a la cadena ha sido muy cuestionada desde el inicio. La oposición ha tildado al actual presidente de RTVE como el «hasdfmbre de confianza» de La Moncloa en el ente público. Y es que, fue el principal valedor del aterrizaje del humorista David Broncano en el ente público para hacer competencia a El Hormiguero, espacio crítico con el Gobierno de +.

López fue cesado como miembro del Consejo de Administración por defender la llegada del humorista jiennense y, después del estallido de una crisis interna en la cadena, volvió como presidente del mismo gracias al apoyo de los socios del Gobierno de Sánchez en la votación que tuvo lugar en el Congreso.

La última polémica ha tenido después de que el PP le entregara un informe del 25 de mayo del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), organismo dependiente del Ministerio de Economía, que avala la tesis de los consejeros propuestos por el PP en RTVE de que la cadena pública está en situación de quiebra y necesitaría realizar una ampliación de capital de unos 1.000 millones de euros para restablecer su equilibrio.

Hacienda reclama a RTVE unos fondos por la errónea desgravación del IVA. RTVE los paga año a año pero los recurre inmediatamente. ¿Dónde sitúa RTVE esos pagos en su cuenta de resultados? Los considera una deuda que tiene Hacienda con ellos porque están convencidos de que van a ganar el recurso y Hacienda les tendrá que devolver todo lo que han pagado con intereses. Al hacerlo así, evitan contabilizarlo como una provisión y por tanto, una pérdida.

Esto es lo que defiende el PP, que debe contabilizarse como una provisión, como una pérdida, por tanto, y no como una deuda a cobrar. Y eso es lo que determina también el informe del ICAC que han entregado en mano este jueves los diputados del PP a José Pablo López.