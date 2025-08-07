Chivite tendrá que comparecer en el Senado por la ‘trama del PSOE’ tras salvarla Bildu en Navarra

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha anunciado este jueves que citará en la comisión de investigación de la trama PSOE en el Senado a la presidenta de Navarra, María Chivite, después de que los socialistas se aliaran con Bildu para evitar que acudiera a la del Parlamento Navarra.

Además de Chivite, tendrá que declarar Uxue Barkos, ex jefa del Ejecutivo foral; Ramón Alzórriz, ex número dos de Chivite; Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y «todos los trabajadores que ha tenido desde sus inicios la empresa Servinabar 2000», la empresa investigada en el centro de la trama del PSOE y que poseía parcialmente el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. A su vez, también está previsto llamar a la hermana de Cerdán y a la pareja de Alzórriz para comparecer como empleados de la compañía bajo la lupa judicial.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha manifestado, a través de una nota de prensa, que «la intención inicial de UPN era que hubieran comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, pero, dado que el pacto de PSN, EH Bildu y Geroa Bai lo ha impedido, tendrán que dar cuentas en la del Senado».

La Comisión de Investigación que estudiará las licitaciones de obra pública en Navarra aprobó este martes su plan de trabajo, así como las personas que llamará para comparecer. Se acordó citar a 40 personas, entre las que se encuentra Cerdán; el exasesor ministerial Koldo García o el propietario de Servinabar, Antxon Alonso. En ese organismo, sin embargo, no salió adelante la petición de comparecencias del exministro José Luis Ábalos ni de Chivite ni de Barkos, votaciones bloqueadas por el PSN y sus socios de gobierno.

Y es que, las formaciones que sostiene a la socialista al frente de la Comunidad Foral y a Pedro Sánchez en el Ejecutivo central bloquearon esa última iniciativa. Las declaraciones comenzarán el próximo 14 de octubre.

«Tan descarado que les delata»

«Lo que han hecho PSN, Geroa Bai y EH Bildu en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra es tan descarado que les delata, por lo que estoy segura de que los ciudadanos habrán tomado nota de su comportamiento», ha manifestado Ibarrola.

La ex alcaldesa de Navarra ha tildado como «imprescindible» que todos ellos «den explicaciones acerca de las operaciones y los contratos que se están investigando en el marco de la supuesta trama de mordidas en adjudicaciones de obras públicas que habría liderado Santos Cerdán».

«Si ya había sospechas acerca de las adjudicaciones a la empresa de Santos Cerdán y Antxon Alonso, los intentos desesperados del PSN por taparlo todo, con la necesaria complicidad de Geroa Bai y de EH Bildu, las hacen todavía más evidentes», ha añadido.

A su vez, la presidenta de UPN ha subrayado que «es lamentable que partidos como EH Bildu y Geroa Bai sigan anteponiendo sus intereses partidistas a que los navarros y navarras podamos conocer qué ha sucedido con las adjudicaciones en las que han participado las empresas que se están investigando por la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] y que, no olvidemos, se llevaron a cabo en todos los casos con gobiernos de Barkos y Chivite, y en ningún caso con UPN».

«A ninguno de ellos les importa ni les interesa que se conozca la verdad. Su único objetivo es proteger al Gobierno de María Chivite», ha manifestado la dirigente de UPN. «En el caso de Geroa Bai, porque forma parte de él y, en el de EH Bildu, para seguir obteniendo favores y cesiones del partido socialista, entre los que ya se encuentran la alcaldía de Pamplona y la presidencia de la FNMC, y, en definitiva, para seguir blanqueando su pasado macabro sin necesidad de pedir perdón ni mostrar el más mínimo arrepentimiento», ha aseverado Ibarrola.