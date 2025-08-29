HazteOír coloca una lona de «Sánchez corrupto» en la puerta del hotel de lujo de sus vacaciones en Andorra

HazteOír ha desplegado una lona con el lema «Sánchez corrupto» en la entrada del hotel Hermitage en el que el presidente del Gobierno y su mujer se han alojado durante sus vacaciones en Andorra. Se trata del mejor hotel de lujo de Andorra, del que Sánchez y Begoña Gómez han disfrutado durante esta semana. El jefe del Ejecutivo y su mujer han podido disfrutar de la práctica del ciclismo, una de sus aficiones favoritas, con total privacidad.

OKDIARIO ha informado de que el líder socialista y su mujer -imputada por cinco delitos- han puesto el broche final a sus vacaciones en la localidad andorrana de Soldeu.

Para alojarse, eligieron el hotel Hermitage, cuya estancia puede superar los 2.000 euros diarios. Sánchez tenía una planta entera a su disposición.

Al tratarse de un viaje privado, el presidente del Gobierno no se desplazó en Falcon, pero sí movilizó un ingente dispositivo de seguridad, integrado, entre otros, por una veintena de escoltas.

Tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez son grandes aficionados al ciclismo y aprovecharon este tiempo para la práctica deportiva. Este mismo jueves, por ejemplo, se desplazaron a ver la etapa de la Vuelta a España entre las localidades de Olot y Pal. El año pasado, el presidente y su mujer fueron testigos del Mundial de BTT que se celebró en el Principado.

Hotel de lujo

El Hermitage es un hotel de cinco estrellas en pleno corazón de los Pirineos, a 1.850 metros de altitud y localizado en plena naturaleza, en un enclave privilegiado para la práctica de los deportes de montaña, tanto en invierno como en verano.

«El lujo y la calidad se aprecian en sus habitaciones, amplios salones de lectura y de reposo con excelentes vistas, donde, gracias a un diseño imaginativo y elegante, así como el uso de materiales nobles, se respira una atmósfera acogedora. Usted contará con el privilegio de acceder a Sport Wellness Mountains Spa, el exclusivo centro de bienestar del complejo, de 5 plantas y 5.000 m2, en el que disfrutar de los mejores tratamientos de salud y belleza», es el mensaje con el que el establecimiento da la bienvenida. Su spa está considerado como el mejor de Andorra y los clientes pueden disfrutar de un restaurante con estrella Michelin. El hotel tiene 135 suites, distribuidas en cuatro tipos -deluxe, premium, dúplex y hermitage-. Todas ellas cuentan con las máximas comodidades para disfrutar de un descanso integral.

Además, para quien desee la máxima privacidad, el hotel pone a su disposición una oferta innovadora de alojamientos de montaña y servicios de alto nivel, que consta de nueve residencias de 120 a 250 metros cuadrados, que se comunican entre ellas y permiten crear espacios privados únicos de hasta 500 metros cuadrados.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez se desplazaron a Andorra para prolongar sus vacaciones tras descansar durante casi un mes en la Residencia Real de La Mareta.

Estas vacaciones ya resultaron polémicas pues, como reveló OKDIARIO, el presidente del Gobierno estuvo acompañado en este palacio real por su familia prácticamente al completo: sus padres, Pedro y Magdalena, y hasta su cuñado Miguel Ángel, con su mujer.