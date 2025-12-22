Torrejón de Ardoz se consolida como el municipio de la Comunidad de Madrid donde más veces ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad en los últimos 100 años. Solo en los últimos 35 años el primer premio ha caído en esta localidad en cuatro ocasiones. Este lunes 22 de diciembre la suerte también ha sonreído a Torrejón con uno de los quintos premios, el número 94.273.

La localidad ha resultado agraciada con el sexto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. La administración número dos de la localidad había vendido 40 series del décimo, también la número doce, una de las administraciones que más millones ha repartido en los últimos tiempos.

Y es que buena parte de la fama de agraciado por la Lotería de Navidad del municipio se debe a la administración de lotería La Campanilla, situada en el centro comercial Parque Corredor, que ha repartido El Gordo en dos ocasiones.

Tal es la fortuna del municipio que solo Madrid capital supera a la localidad del Corredor del Henares en número de ocasiones en las que ha recaído el premio más importante del sorteo.

Sexto quinto premio para Torrejón

El número fue cantado a las 12.23 horas en el octavo alambre de la séptima tabla. Los niños Adamis Sofía Román Márquez y Evelyn Maldonado Romeral, han cantado número y premio, y Estefanía Ñat Mecheba y Ernesto Ñat Mecheba, han extraído las bolas.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.