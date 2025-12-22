Más de 20 personas intentan okupar una vivienda de Almería de la que fueron desalojadas 24 horas antes

Un grupo de unas 20 personas ha intentado okupar este domingo varias viviendas situadas en la calle Río Alcolea, en el barrio de La Fuensanta, en Huércal de Almería, apenas 24 horas después de haber sido desalojadas por orden policial. Los inmuebles habían sido intervenidos el día anterior por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero los okupas regresaron para volver a entrar por la fuerza, generando gran tensión e inquietud entre los vecinos.

La situación comenzó en la mañana del domingo, cuando los okupas ilegales volvieron a la zona con la intención de recuperar las viviendas que ya les habían sido retiradas. Según las primeras informaciones, los implicados intentaron derribar cerramientos y tapias para acceder de nuevo a las casas, provocando la inmediata reacción del vecindario, que alertó a los servicios de emergencia.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía confirmó los hechos y movilizó un dispositivo conjunto de Guardia Civil y Policía Local que, al filo de las dos de la tarde, continuaba actuando en la zona. Se estudian posibles medidas para evitar que la situación se repita, ya que se trata del segundo intento de okupación en menos de 48 horas en los mismos inmuebles.

Uno de los desalojados ha declarado a medios locales que el grupo durmió en coches durante la noche del sábado y regresó el domingo al no disponer, según afirma, de una alternativa habitacional. «Llevamos diez años viviendo en estas casas», asegura, intentando justificar la ocupación ilegal de las viviendas. Sin embargo, la intervención de la Policía se produjo precisamente tras años de presencia irregular en estos inmuebles.

La reiteración del intento por parte de los mismos individuos ha alarmado especialmente a los residentes de La Fuensanta, que temen que la situación se cronifique si las autoridades no actúan con firmeza. Almería es actualmente la cuarta ciudad de España con más casos de viviendas okupadas, una estadística que refleja la inacción política y la indefensión de los propietarios. Mientras tanto, vecinos y propietarios conviven con el miedo y la incertidumbre provocados por quienes se saltan la ley sin consecuencias inmediatas.