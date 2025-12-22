Un hombre se atrinchera con una pistola tras agredir a su familia en su casa de Chamberí (Madrid)

Un hombre se ha atrincherado este lunes en su vivienda del barrio de Chamberí, en Madrid, tras agredir a su mujer y su hijo menor de edad. El sujeto se encuentra dentro de la casa con un arma de fuego.

Los hechos han tenido lugar en la céntrica calle de Vallehermoso, donde las patrullas policiales se han congregado cerca de las 12:00 horas, cuando un testigo ha dado el aviso a las autoridades.

Las autoridades han acordonado la zona, en la que también se encuentra la Unidad de Prevención y Seguridad de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid.

Después de agredir a su mujer y su hijo en el piso en el que conviven, el individuo se ha atrincherado, aunque su familia ha logrado huir de la vivienda. Él se ha quedado dentro de la misma, atrincherado con un arma de fuego.

Los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional han procedido a negociar con el sospechoso.

