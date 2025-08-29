Otegi, el gran aliado de Sánchez, anuncia «toda la voluntad del mundo» para aprobarle los presupuestos

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, ha anunciado este viernes desde San Sebastián que su formación tiene «toda la voluntad del mundo» para aprobar los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno de Pedro Sánchez. El partido proetarra vuelve así a desmarcarse como el gran aliado del Ejecutivo central entre los socios parlamentarios del mismo, con la voluntad de seguir contando con relevancia dentro de la esfera política nacional.

A pesar de que ni para 2024 ni en el presente 2025 el Gobierno de España ha presentado los Presupuestos Generales del Estado, partidos como Bildu demuestran que su interés va más allá a la hora de apoyar a Sánchez como presidente del Gobierno.

Otegi, en su primera intervención tras el verano, tras la primera reunión de la Mesa Política de la coalición abertzale en el nuevo curso político, se ha justificado asegurando que «la política exige prioridades» en lo que respecta al papel de Bildu como socio del Gobierno nacional y así confirma que apoyará con los seis votos de la formación el proyecto de cuentas públicas que apunta a proponer a votación el Ejecutivo comandado por Pedro Sánchez próximamente.

«Lo que votó el pueblo vasco, por encima de todo, es que la extrema derecha no alcance el Gobierno del Estado», ha proseguido Otegi en rueda de prensa. El líder bilduetarra también ha pedido «no trasladar el ambiente político tóxico» de Madrid al País Vasco, victimizándose en esta ocasión con un mensaje en dirección al PNV.

Estas declaraciones de Otegi en apoyo del Gobierno de Sánchez se producen en una semana en la que el partido separatista vasco está realizando una ronda de consultas con partidos como ERC, también socios parlamentarios del Ejecutivo central, con quien se reunieron el lunes en San Sebastián.

Ahí, tanto Otegi como el líder de los catalanes, Oriol Junqueras, afirmaron que su apuesta se basa en más «construcción nacional» para enfrentar a «la ola reaccionaria» en España y Europa. Ambos se ciñeron a un comunicado y no comparecieron ante los medios de comunicación, como sí ha hecho el bilduetarra este viernes.

Predisposición con el PNV

EH Bildu, a través de Otegi, ha comunicado también que participará «con toda la predisposición» en la ronda de partidos anunciada el jueves por el lehendakari, Imanol Pradales, pero con el objetivo de que estos encuentros sirvan para «cambiar las políticas públicas».

Otegi se ha referido al anuncio efectuado por el «lehendakari de las tres provincias» y se ha felicitado de que en el País Vasco se haya producido un cambio y ahora se acepten propuestas que desde hace tiempo ha hecho EH Bildu para tratar de alcanzar «acuerdos de país».

«Ahora se hacen mesas, se hacen foros, discusiones. Cuando nosotros planteábamos esas cosas desde el punto de vista de pueblo hemos oído lo que hemos oído. Pero está bien, han venido a las nuestras», ha dicho el dirigente independentista. A su juicio, en la ronda planteada por el lehendakari Pradales debe darse «otro paso», que consiste en entender que deben cambiarse las políticas públicas.