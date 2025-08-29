El PP tras las exclusivas de OKDIARIO sobre las vacaciones de Sánchez: «Que dimita si está tan estresado»

Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, ha instado a Pedro Sánchez a presentar su dimisión «si tan estresado está» para seguir «necesitando vacaciones». Como se aprecia en las imágenes que ha publicado OKDIARIO, el jefe del Ejecutivo disfruta desde el lunes de un retiro en Andorra con Begoña Gómez. Ello tras pasar 23 días de vacaciones en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote) junto a familiares y amigos.

En declaraciones a los medios desde la ciudad de Cádiz, el diputado popular ha reprochado a Sánchez que durante todo el mes de agosto haya estado de vacaciones «sin hacer frente a sus responsabilidades». En este sentido, le ha animado a dimitir y a un adelanto electoral.

«¿Dónde está Pedro Sánchez?», se ha preguntado de los Santos haciendo referencia a que, después de casi un mes de descanso en La Mareta, «no ha tenido suficiente y está pasando los últimos días de agosto en Andorra». Un segundo destino vacacional que, ha recalcado, ha escogido mientras «una gran parte de nuestro país se ha visto asolada por el fuego».

«Pedro Sánchez fue el último en llegar a los lugares en los que el fuego estaba acabando con las vidas de muchas personas, fue el último en reaccionar ante una tragedia que todavía hoy es un drama, y que desde el Gobierno central no se ofrecen soluciones», ha lamentado.

Según sus palabras, lo único que el jefe del Ejecutivo y sus ministros han demostrado estos días es que no han sabido estar «a la altura» de las circunstancias, algo a lo que, ha asegurado, Sánchez «nos tiene absolutamente acostumbrados».

Como ha ido revelando OKDIARIO, el socialista aprovechó este año sus vacaciones en La Mareta para rodearse de su familia prácticamente al completo. Además de su mujer, Begoña Gómez, y sus hijas, acompañaron al presidente sus padres, Magdalena y Pedro, e incluso su cuñado, Miguel Ángel Gómez, con su esposa.

Al contrario que en años anteriores, cuando solía dejarse ver por mercadillos y restaurantes de la zona, Sánchez permaneció prácticamente recluido en este palacio residencial y sus salidas fueron mínimas para practicar buceo en playas cercanas.

Este periódico pudo captar las primeras imágenes del presidente socialista en el interior de La Mareta, mientras arreciaban las críticas por su ausencia durante la crisis de los incendios.

Además, OKDIARIO también publicó las imágenes de Magdalena, su madre, disfrutando de sus días de descanso en esta residencia, propiedad de Patrimonio Nacional. En ellas, se la veía en la playa de acceso privado junto a las hijas del presidente del Gobierno. Igualmente, reveló que el hermano de Begoña Gómez, Miguel Ángel, había disfrutado de unos días de descanso en la finca estatal, junto a su esposa.

En los últimos días, este periódico también reveló que Sánchez y su mujer disfrutaban de una escapada a Andorra. Allí, se han alojado en el hotel más lujoso, el Hermitage, cuyo alojamiento supera los 2.000 euros. El presidente socialista ha podido aprovechar estos días para practicar ciclismo, una de sus grandes aficiones.

A la vuelta, a Sánchez le espera un otoño complicado desde el punto de vista judicial, con varias investigaciones en marcha. Begoña Gómez está citada a declarar el próximo 11 de septiembre ante el juez Juan Carlos Peinado por un delito de malversación en la contratación de la directora de Programas de Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, que ejerce como su secretaria personal en sus negocios privados.

Sin contacto con Feijóo

El diputado del PP Jaime de los Santos ha criticado también la propuesta de un pacto de Estado contra la «emergencia climática» lanzada por Pedro Sánchez.

En este punto, ha destacado que Sánchez «no ha llamado al jefe de la oposición, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sí estaba al pie del cañón mientras los territorios se quemaban».