Comprobar Euromillones: resultado y números premiados del sorteo hoy, viernes 29 de agosto de 2025

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 29 de agosto de 2025, con un bote acumulado de 40 millones de euros es 06, 09, 10, 13, 37 y las estrellas son 01 y 07.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y cada apuesta tiene un coste de 2,50 euros. Jugar al Euromillones es muy sencillo: tan solo tienes que seleccionar 5 números de entre el 1 y el 50 y 2 estrellas de entre el 1 y el 12. Quienes acierten todos los números y las estrellas se llevarán el premio de primera categoría, que cada semana va cambiando.

Euromillones es una lotería internacional que arrancó en febrero de 2004 con la participación de España, Francia y Reino Unido. Pocos meses más tarde se unirían Portugal, Reino Unido, Suiza, Austria, Bélgica, Irlanda y Luxemburgo.

Aunque en la mayoría de países participantes el precio del boleto es de 2,5 euros, en países como Suiza hay que pagar 3,5 francos suizos o 2,5 libras si te encuentras en Reino Unido.

¿Qué números salen más en el sorteo de Euromillones?

Según las estadísticas ofrecidas por la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el número más repetido en el sorteo de Euromillones es el 23. A este le siguen los números 44, 50, 19 y 4. En cuanto a las estrellas que más se han repetido en las combinaciones ganadoras del Euromillones son los números 2, 3 y 8.

¿Dónde cobrar el premio del Euromillones?

Si has tenido suerte y tu boleto para el sorteo de Euromillones estaba premiado, cobrarlo es muy fácil. En caso de que el premio sea inferior a 2.000 euros puedes obtener el dinero en metálico en las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado. En caso de que hayas comprado el boleto a través de su página web, el dinero se ingresará automáticamente en tu Lotobolsa.

Pero si tu premio supera los 2.000 euros, para cobrarlo deberás acudir a una entidad bancaria asociada a LAE (Loterías y Apuestas del Estado). Allí se hará la gestión y se ingresará en tu cuenta o se te dará un cheque con el premio. Lo que debes recordar es que la entidad bancaria no podrá cobrarte gastos de gestión por este trámite.

Premios de Euromillones

Todos los sorteos de Euromillones tienen un bote mínimo de 17 millones de euros y el máximo puede alcanzar los 220 millones de euros. En caso de que no haya ningún acertante de primera categoría el bote de Euromillones va aumentando hasta alcanzar la cifra máxima. Una vez que el bote alcanza los 250 millones de euros, el resto del dinero acumulado iría destinado a los premios de segunda categoría.

Y si te preguntas cuánto tienes que acertar para llevarte algún premio en el sorteo de Euromillones, aquí tienes la respuesta: acertando al menos 2 números o 1 número y una estrella; 1 número y 2 estrellas; 3 números; 4 números o 5 números. En caso de que tu boleto coincida en 5 números y 2 estrellas con el número ganador, te corresponderá el bote del sorteo de Euromillones.

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de Bonoloto. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.