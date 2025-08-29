Horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto: la predicción para tu signo del zodiaco

Hoy es viernes 29 de agosto por lo que estamos ante el último viernes del mes, y todos se preparan para la vuelta, ya sea al colegio o al trabajo. La Luna sigue en fase creciente, rozando un tercio de iluminación, y los cambios se avecinan. Entramos en una nueva temporada con una fase lunar que invita a que algunos planes tomen forma, y algunas ideas comiencen a desarrollarse.

Pero ¿qué te depara en este día? ¿Cuál es la predicción para tu signo del zodiaco en el Horóscopo de hoy viernes 29 de agosto? La consigna para la jornada de casi todos los signos es clara: debemos enfocarnos y ser constantes. Algunos signos sentirán incluso ganas de acelerar; otros preferirán asegurar lo avanzado. Y en lo personal, conviene hablar claro y escuchar sin prisas, mientras que en lo laboral, será importante pulir detalles y sostener el ritmo. Esto a rasgos generales, ya que seguro que querrás saber qué es lo que va a pasar al detalle, para cada signo.

Aries

Hoy saldrás ganando si te lo piensas dos veces antes de actuar. En pareja, escucha antes de responder ya que esto te va a valer más que mil explicaciones. Si estás soltero, una simple conversación puede abrir una puerta. En el trabajo, es mejor que pases desapercibido. El ambiente estará cargado por lo que mejor que no pases por encima de nadie. Y en el dinero, evita las prisas: la oportunidad está en camino, pero necesita su tiempo.

Tauro

La estabilidad es tu mejor aliado para hoy, Tauro. En el amor, los gestos sencillos hacen milagros y deshacen roces sin que se produzca un drama por todo. Si estás soltero, podrías descubrir interés en alguien cercano que no habías mirado así. En lo laboral, avanza paso a paso y cierra frentes antes de abrir otros. En el dinero, ahorra un poco: septiembre traerá movimiento y agradecerás ese colchón.

Géminis

¿Qué le depara el horóscopo a Géminis para este viernes 29 de agosto?. La palabra te favorece y se nota en toda conversación. Un diálogo sincero desbloquea asuntos pendientes y hasta puede nacer química de una charla casual. En el trabajo, tus ideas más frescas encuentran apoyo si explicas el cómo además del qué. En el dinero, puedes ver un posible ingreso extra ligado a tu ingenio o a un proyecto paralelo.

Cáncer

Las emociones siguen intensas para Cáncer, pero con buena dirección si pones nombre a lo que sientes. En pareja, di lo que te pasa sin adornos; escucharás lo que necesitas. Si estás soltero, cuida la tendencia a idealizar; lo real también puede ser bonito. En lo laboral, será un día exigente: prioriza para no agotarte. En el dinero, se acerca la recuperación de algo pendiente.

Leo

Los Leo tienen hoy magnetismo a tope. En el amor, un detalle generoso marca la diferencia y deja huella. Si estás soltero, destacarás sin esfuerzo; procura que el brillo no tape la escucha. En el trabajo, tu liderazgo abre puertas, y una persona con influencia podría fijarse en tu forma de resolver. En el dinero, llegan noticias que alivian el ánimo.

Virgo

Virgo, hoy te nace ordenar y planificar, y es una buena estrategia con esta Luna. En pareja, lo cotidiano también enamora: un gesto práctico suma más que cualquier palabra. Si estás soltero, una señal discreta puede decir mucho; no la pases por alto. En el trabajo, evita abarcar más de la cuenta: menos es más si está bien hecho. En el dinero, vigila los pequeños gastos; se acumulan sin avisar.

Libra

Para Libra, puede aparecer un reencuentro o un mensaje del pasado que te remueva. En pareja, la claridad será tu mejor aliada: di lo que necesitas y pregunta sin miedo. En lo laboral, escucha propuestas aunque no veas resultados inmediatos; alguna puede crecer en semanas. En el dinero, planifica con calma y evita decisiones impulsivas.

Escorpio

Para Escorpio, la predicción del horóscopo 29 de agosto, marca que pueden asomar dudas internas; hablarlo a tiempo evita malentendidos y libera energía. En el trabajo, tu constancia y análisis fino sostienen el avance del equipo. En el dinero, estabilidad general con una oportunidad inesperada rondando: investígala sin obsesionarte.

Sagitario

Buen clima social y ganas de moverte para los Sagitario en el día de hoy. En pareja, debes proponer un plan que os conecte sin necesidad de grandes gastos. Si estás soltero, podrías conocer a alguien con chispa en un entorno dinámico. En el trabajo, la creatividad juega a tu favor. En el dinero, posible reconocimiento o extra.

Capricornio

Si notas cierta distancia, no dramatices: con diálogo se reconduce. Los solteros, paciencia; mejor observar un poco más antes de decidir. En lo laboral, llegan responsabilidades y conviene organizar la agenda con realismo. En el dinero, buen momento para revisar papeles y cerrar asuntos que llevan tiempo rondando.

Acuario

Para Acuario, el horóscopo de hoy indica que debes romper la rutina y cambiar el paisaje, aunque sea con un plan sencillo. En pareja, una propuesta diferente refresca el vínculo. Si estás soltero, la sorpresa puede aparecer donde menos lo esperas. En el trabajo, asoma una propuesta con proyección; pèro pide detalles antes de decir que sí. En el dinero, todo se va a mantener estable si controlas caprichos.

Piscis

Y por último Piscis, la Luna te pide claridad y límites amables. En pareja, habla sin rodeos; si estás soltero, sé honesto contigo antes de dar pasos. En lo laboral, varias tareas compiten por tu atención: confía en tu intuición para priorizar. En el dinero, una cuestión familiar puede modificar tu presupuesto; mejor prudencia y plan.