Desde que uso esta especia de Mercadona mis comidas parecen otras: lo recomiendan los expertos

Sabemos que las especias son capaces de enriquecer cualquier plato, especialmente cuando se trata de pasta, ensaladas o también carnes, y entre las muchas a elegir, siempre optamos por las clásicas como el orégano o el tomillo, pero más allá de estas, las opciones que los supermercados ofrecen hoy en día son cada vez más novedosas. Es el caso de la especia de Mercadona que acaba de llegar a sus tiendas y que ya está arrasando.

Junto a los platos mencionados, unas verduras al horno o también, un pescado a la plancha cambian de aspecto y de sabor con apenas una pizca de especias como la que ahora te presentamos. Y lo mejor es que no hace falta ser chef para notarlo. De hecho, no soy la única que lo piensa. Cocineros y nutricionistas lo recomiendan porque consigue algo muy práctico: dar sabor sin caer en salsas pesadas ni condimentos artificiales. Es un producto sencillo, barato y con un resultado que sorprende más de lo que uno espera gracias a una combinación que logra la especia de Mercadona más completa de todas. Un sazonador topping que te garantizo, querrás echar a todos tus platos.

La especia de Mercadona que enriquece cualquier plato

Sazonador Topping de Hacendado, así es como se llama esta especia de Mercadona, que viene en un bote de 45 gramos y cuesta 1,85 euros, un precio más que asequible teniendo en cuenta lo versátil que resulta. Pero lo mejor es que no se trata de una única especia sino que son varios ingredientes combinados y que son: sésamo, tomate, pimiento, cebolla, escamas de sal, orégano y un toque ácido que aporta el ácido cítrico. También contiene pimienta y aceite de girasol, lo que redondea una mezcla equilibrada en cuanto a sabor y textura.

De este modo, la especia como tal sería el orégano así como la pimienta pero a esta mezcla, que ya de por sí es espectacular, se le suma el sésamo que aporta un punto crujiente y un ligero gusto tostado que combina con casi todo. Además tenemos también el pimiento y la cebolla, que hacen que se consiga un conjunto que no satura ni enmascara los alimentos, sino que los potencia. Además, las escamas de sal permiten un aliño más controlado, evitando excesos de sodio que suelen encontrarse en otros sazonadores industriales.

Cómo usarlo en el día a día

Lo mejor de este producto es que no hace falta complicarse para sacarle partido. Lo puedes echar sin problema sobre ensaladas, verduras al vapor o al horno, tostadas de aguacate, sopas e incluso pastas. Algunos lo utilizan para dar un giro distinto a platos de arroz o legumbres, mientras que otros lo añaden justo antes de servir carnes y pescados a la plancha. La verdad es que es compatible con casi cualquier plato que cocines, además sólo tienes que echar un poco, probar y si el sabor te convence añades más y listo.

El formato en bote con tapa dosificadora facilita mucho su uso: basta con agitar un poco sobre el plato. De hecho, muchos consumidores lo tienen ya en la mesa junto a la sal y el aceite, porque termina siendo un recurso habitual para darle sabor rápido y natural a cualquier comida. Es ese tipo de condimento que hace que un plato sencillo parezca elaborado, con un esfuerzo mínimo.

Beneficios nutricionales y lo que dicen los expertos

El punto fuerte de este topping no está solo en cómo mejora los platos, sino también en lo que aporta a nivel nutricional. El sésamo, que es uno de sus ingredientes principales, añade proteínas, fibra y grasas saludables. Según la etiqueta, cada 100 gramos contienen más de 13 gramos de proteínas y unos 11 de fibra, lo que lo convierte en un buen aliado si buscas una dieta más equilibrada.

Pero hay otro detalle que me parece interesante: al usarlo, muchos dejamos de depender tanto de salsas preparadas o aderezos con azúcar y grasas poco recomendables. En ese sentido, los expertos coinciden en que condimentos como este ayudan a recuperar sabores más naturales y a disfrutar de la comida sin sobrecargarla.

Un aliado económico y práctico en la cocina

Por precio, por sabor y por lo fácil que resulta de usar, este sazonador se ha hecho un hueco en muchas cocinas. El bote es pequeño, 45 gramos, pero dura bastante porque no hace falta echar demasiado para notar la diferencia. Además, es apto para celíacos, algo que siempre suma cuando en casa hay diferentes necesidades.

Al final, el sazonador Topping de Hacendado no es un secreto gourmet ni un producto exclusivo: es un básico que cualquiera puede tener en la despensa. Y quizá ahí está la clave de su éxito. Lo pruebas, te gusta, y de repente te sorprendes repitiendo porque descubres que hasta una simple tostada con aguacate puede saber mejor con él encima. ¿Vas a esperar para probarlo?.