Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, jueves 11 de diciembre

Ayer, jueves 11 de diciembre de 2025, las audiencias de la televisión dejan de nuevo a El Hormiguero con el liderato de la primera parte de la noche, el conocido como access prime time. Pablo Motos firma una semana de pleno de victorias sobre La Revuelta, que sigue sin encontrar la fórmula para vencer al show de Antena 3. La noche deja, de nuevo, un mínimo de audiencia de las galas de Gran Hermano, que abre la puerta a que Iker Jiménez y su Horizonte sigan encaramados al liderato del prime time, superando a todas las ofertas.

La visita de Dan Brown al programa de Trancas y Barrancas genera un gran interés y logra un gran 16.9 % de cuota y 2.039.000 espectadores. La Revuelta sigue a distancia con un 12.3 % y 1.503.000 con la visita de Nathy Peluso, una de las invitadas que también comparte con Motos y compañía. Ya sin opciones de nada, se sitúa El intermedio (7.4 % y 911.000), superando por medio punto a First Dates (6.9 % y 841.000). El peor dato lo firma GH Express, que vuelve a darse un batacazo con un 5.7 % y 687.000 espectadores, aunque supone una mejora respecto a la semana pasada. Con estos datos queda más que justificado su final precipitado. Por su lado, Cifras y letras sigue sacando pecho con su mejor jueves de las temporada al conseguir un 7 % y 866.000 espectadores en La 2.

Iker Jiménez lidera en las audiencias del jueves 11 de diciembre

Una vez termina El Hormiguero, el liderato de la noche es para Cuatro, que recupera su la primera posición de la noche de los jueves con Horizonte después de que la semana pasada lo perdiese con la Dra. Fabiola Jones, que firma su mejor dato de 2025. El espacio de Mediaset firma un 12.3 % y 742.000 televidentes.

La Dra. Fabiola Jones consiguió la semana pasada liderar con su estreno, pero en su segunda semana pasada, pero sube más de medio punto respecto a la semana pasada, logrando con 10.8 % y 852.000 espectadores. La serie La encrucijada sigue sin poder aprovechar la debilidad de sus rivales y consigue en Antena 3 un 9 % y 649.000.

El drama de Gran Hermano no acaba y en la segunda parte de la noche mejora su gala de expulsiones y se tiene que conformar con luchar por ser la cuarta opciones del prime time con un 8.8 % y 510.000 espectadores. Finalmente, la y la docuserie Los Borbones: Una familia real continúa con sus buenos datos en laSexta logrando un 6.6 % y 462.000, siendo su última emisión en la televisión después de que se estrenase hace dos años en Atreplayer.