Carlos Sobera tiene que poner paz entre dos solteros de ‘First Dates’: «Te tiene unas ganas…»

First Dates se ha convertido en uno de los grandes programas de Cuatro tras su breve paso este verano por Telecinco. Allí, Carlos Sobera sigue ejerciendo como maestro del amor para los comensales que se atreven a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de una pareja, aunque las cosas no siempre salen bien. Desde luego el principio de la cita entre Enrique y Alba no comenzó de la mejor manera, ya que la suya fue una cena llena de reproches y puyas, pero eso tenía una explicación: se conocían de antes.

El primero en llegar fue Enrique, que a sus 25 años presume de ser estudiante y empresario que llegaba desde Valencia, además de dejar claro que no le hace falta abuela que le lance piropos: «Soy la pareja perfecta para lucir. Es imposible que me saques a la calle y no me vean». En su búsqueda de una chica «con carácter» el equipo del programa vio en Alba, de 23 años, la mujer perfecta.

Antes de entrar al salón, adelantaba que le «gusta salir de fiesta para verme guapa y para que me miren», por lo que se esperaba que ambos pudieran formar una pareja de guapos totales. Pero las cosas se complicaron nada más verse, cuando ella dejó claro que tenían un vínculo: «Yo conozco a este hombre. Como te dejé de hablar, vienes aquí», aseguraba.

Sobera, sorprendido por el incendio que estaba comenzando, ejercía de pirómano y echaba más leña al fuego: «Te tiene unas ganas…», le comentaba al soltero. Alba, enfadada, explicó la situación: «Me tiró la caña, hablamos, pero vi que solo me hablaba para pasar el rato. Entonces decidí dejarle de hablar».

Para dar un poco más de contexto a la situación, Enrique explicó que su relación se cortó por un error suyo: «Y tuve el fallo de hablarle a su amiga. Me envió un audio preguntando y la dejé de hablar. Fue hace cuatro años», momento en el que su cita soltaba un sonoro «cobarde», dejando claro que sigue molesta con él.

Tras intentar calmar los ánimos, Sobera les acompañaba a una mesa para dejarles hablar, pero las cosas seguían complicadas. «Hombres… hablándole a mi amiga’», le volvía a reprochar Alba, mientras que el joven se intenta excusar: «No será ni la primera ni la última vez que haya pasado. Era un niño. No sabía que erais amigas».

El punto de encuentro entre los dos comensales de First Dates llegó cuando ella pidió que reconociese su fallo: «Sé un hombre y acepta tu error». Él aceptó la propuesta: «Estuvo feo, pero no me puedes seguir teniendo el mismo rencor», pedía.

Pese a los problemas, la chispa vuelve gracias a ‘First Dates’

Una vez calmados los ánimos gracias a la intervención de Carlos Sobera y el programa, lo cierto es que la cita comenzó a fluir, reconociendo ambos que se seguían gustando: «Me ha hecho ilusión porque por lo menos lo conocía y en su día conectamos», reconocía ella. Enrique también lo reconocía ante las cámaras y lejos de su mirada: «Es una chica que me llama la atención: bajita, rubia y con algún retoque estético. Me gusta este prototipo».

En el momento de tomar la decisión final, lo cierto es que hubo magia y se dieron una segunda oportunidad. «Te tengo tachado de golfo porque lo eres, lo has admitido, pero te voy a dar un voto de confianza y voy a pensar que no estás tan loco ni eres tan guarro y que no le vas a hablar ahora a mis amigas cuando salgas», decía ella. Enrique, por su parte, también creía que había «cosas pendientes por hablar» fuera de las cámaras, por lo que se verán otra vez.