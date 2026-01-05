La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, lunes 5 de enero

No es ningún secreto que Valle Salvaje y La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en dos de las ficciones diarias que más éxito continúan cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante dos historias que, pase lo que pase, están marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Es más, cada vez son más los espectadores de La 1 de Televisión Española que no se pierden ni una sola entrega de ambas series. A pesar de todo, los más fieles seguidores de estas historias se han visto sorprendidos este lunes 5 de enero tras conocer la drástica decisión que ha tomado RTVE a la hora de no emitir un nuevo capítulo ni de Valle Salvaje ni de La Promesa. Pero, ¿cuál es la verdadera razón por la que han dado este paso, conscientes del malestar que podrían llegar a ocasionar?

La respuesta es clara: la ilusión de los más pequeños por la llegada de los Reyes Magos. Esta noche, sus Majestades pasarán por todas las casas de nuestro país para dejar sus regalos pero, antes de hacerlo, saludarán a los niños desde sus carrozas. Como suele ser habitual, un año más, La 1 de Televisión Española emitirá en directo la Cabalgata de Reyes 2026, y lo harán en un programa especial que comenzará a las 18:15 y terminará, aproximadamente, a las 21:00 hrs (una hora menos en las Islas Canarias). Hasta que ese momento llegue, el programa Directo al grano alargará su emisión hasta las 18:15 hrs (una hora menos en el archipiélago canario). Por lo tanto, para tratar de dar cabida a la actualidad en uno de los días más mágicos del año, RTVE ha optado por prescindir de sus dos bastiones: Valle Salvaje y La Promesa.

¿Qué ocurrió en los capítulos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ emitidos el viernes 2 de enero?

En el capítulo 327 de la primera de las series diarias que se emiten en La 1 de Televisión Española, los espectadores han podido ser testigos de cómo, poco a poco, parece que Luisa se va recuperando tras la pesadilla que ha tenido que vivir. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no le está siendo nada fácil.

Entre otras cuestiones, porque la distancia más grave es, indudablemente, la distancia con Alejo. Por si fuera poco, los seguidores de Valle Salvaje han visto cómo Pepa está harta de que Martín y Francisco estén como el perro y el gato, por lo que han optado por mover ficha: reuniéndoles para darles un ultimátum. Todo ello mientras Mercedes recibe un nuevo anónimo con una citación secreta.

En cuanto al capítulo 748 de La Promesa, hemos observado cómo, tras regresar a palacio, Ángela y Curro hacen saber a Alonso y a Leocadia su intención de seguir con su noviazgo. ¡No están dispuestos a renunciar a su amor! Petra ha pedido a Jacobo que venda la joya que le regaló la marquesa, y él se niega a aceptar este encargo. Carlo se muestra agradecido con Samuel tras haber intercedido por él.

María Fernández trata de tantear a Carlo, pero el lacayo le comunica que regresó a palacio por trabajo y no por ella. Curro hace saber a su padre que tiene intención de restituir su honor, mientras que Ángela aprovecha la ocasión que se le ha presentado para comunicar a Martina y Adriano que Curro y ella van a luchar por su amor. Manuel tiene un tenso enfrentamiento con Leocadia, a quien llama embaucadora y estafadora. ¿Cuál será la reacción de la señora de Figueroa? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.