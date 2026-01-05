Anabel Pantoja reacciona a la nueva ilusión de Kiko Rivera: «Cuando fui a ‘De Viernes’ creo que…»

Hace tan solo unos días, Kiko Rivera sorprendió a todos y cada uno de sus seguidores en redes sociales. Y todo porque tomó la firme decisión de confirmar los rumores respecto a un posible nuevo amor. Para evitar cualquier tipo de especulación, el hijo de Isabel Pantoja utilizó su perfil oficial en Instagram para hacer una publicación muy especial, en la que no solamente confirmaba que estaba enamorado, sino que aprovechó para hacer una preciosa declaración a su actual pareja, Lola García. Como no podía ser de otra manera, el post se llenó de comentarios felicitando a ambos por este paso que han decidido dar. Además, los compañeros de prensa han querido dirigirse al círculo más cercano del DJ, como es el caso de Anabel Pantoja, para saber qué opinan sobre este noviazgo de Kiko Rivera, siendo el primero tras haber puesto punto y final a casi una década de matrimonio con Irene Rosales.

Así pues, la sobrina de la tonadillera se ha pronunciado por primera vez, públicamente, después de conocerse que el DJ ha vuelto a encontrar el amor. Ante las cámaras de los compañeros de Fiesta, programa que presenta Emma García cada fin de semana, Anabel Pantoja ha reconocido que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer a Lola García, la nueva novia de su primo. A pesar de esta confesión, la influencer andaluza afincada en Gran Canaria ha tratado de mantenerse al margen en cuanto le han preguntado por su paso por el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta en Telecinco hace unos cuantos meses, donde coincidió con Lola. «Cuando fui a De Viernes era agosto, y ahí creo que no había nada», comentó, sin dar muchos más detalles sobre este asunto. Si hay algo que caracteriza a Anabel es que siempre trata de mantenerse al margen de las cuestiones personales que tengan relación con su familia.

A pesar de todo, la prima de Kiko Rivera no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le había presentado para felicitar el año a todos los espectadores de Fiesta. Es más, quiso lanzar una petición muy concreta: «Pido felicidad, salud y trabajo. Felicidades a todos. Que tengáis una muy buena entrada de año».

Recordemos que la influencer está pasando por uno de los mejores momentos a nivel personal desde la llegada de su hija Alma a su vida. En las últimas semanas, tras haber pasado tanto la Nochebuena como el día de Navidad junto a su pareja en Andalucía, la pareja y su pequeña pusieron rumbo a Gran Canaria para despedir 2025 desde su pequeño paraíso.

¿Quién es Lola García, la nueva novia de Kiko Rivera?

La joven, cuyo nombre real es Maite, es de un municipio de Toledo. Desde muy temprana edad tuvo interés en el mundo de la interpretación, por lo que dedicó su vida a ser una excepcional actriz, bailarina y coreógrafa. Por si fuera poco, también es empresaria, ya que dirige su propia escuela de danza en Villaviciosa de Odón (Madrid).

A lo largo de su trayectoria profesional, hemos podido ver a Lola García en diversos formatos de televisión. Un claro ejemplo lo encontramos en su paso por Got Talent. En lo personal, se le ha relacionado sentimentalmente con el artista Omar Montes. En la actualidad, está viviendo uno de sus mejores momentos en cuanto al amor se refiere, desde que hizo público su noviazgo con Kiko Rivera.