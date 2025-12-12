Nathy Peluso se mofa del look de David Broncano en ‘La Revuelta’: «Eres un Backstreet Boy»

El pasado jueves, 11 de diciembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de La Revuelta. El popular formato, presentado por David Broncano, se ha convertido en uno de los más vistos del prime time español. Cada noche, nuevos invitados acuden con el objetivo de amenizar el encuentro. Todo ello mientras son sometidos a una entrevista por parte del presentador. Una experiencia que anoche volvió a vivir Nathy Peluso. Y es que, la cantante argentina acudió para promocionar el final de su exitosa gira musical. El desenlace de GRASA Tour que tendrá lugar en Madrid y Barcelona.

«Vaya barba, eres un Backstreet Boy», le dijo la artista con humor a Broncano al ver su vestimenta. Tras ello, y como es habitual en el formato, la invitada obsequió al presentador con una entrada para su próximo concierto en Madrid, que tendrá lugar el 17 de febrero. «Tienes que venir antes a practicar un poco de salsa», le advirtió. Pero, Broncano no se anduvo con rodeos y se sinceró. «A mí me gustaría estar a tu nivel, pero me cuesta. Nunca desbloqueo el primer paso», respondió él. Ante ello, el público presente en el teatro se animó a solicitar también entradas gratis. Una situación que provocó que a Peluso se le ocurriese una idea.

Nathy Peluso a David Broncano: «¿No has escuchado el disco nuevo? Traición»

«De entre tres personas del público, la que mejor haga el grito de la salsa, el ‘cucucucú’, se lleva dos entradas dobles», propuso. Un reto que causó expectación entre los presentes. Así pues, y tras encontrar a los ganadores del público, le entregó otro regalo al capitán de La Revuelta. «Salsa, peligro, sexo, pasión…», leyó él en un bote de cristal que le entregó ella. Una vez abierto, se pudo ver que lo que había dentro era un delantal rojo con la palabra «salsa».

Pero, la noche iba de regalos. David Broncano, en nombre de todo el equipo del programa de La 1, le entregó una foto enmarcada de todo el equipo de La Revuelta. «Son un equipazo y siempre me tratan como una reina. Qué ilusión», respondió ella emocionada. Además, también le dejaron hecha la compra de la semana como regalo. Un curioso gesto que no dejó indiferente a la argentina. «Atún, apio, lentejas, leche… no es broma. Es para que pases la semana tranquilamente en casa», le explicó Broncano sobre lo que le habían comprado. «Me viene de lujo. No tengo nada en casa», respondió ella.

La entrevista fue avanzando a las mil maravillas. Pero, el presentador tuvo un pequeño revés. Y es que, le confesó que no había escuchado su último proyecto discográfico. «¿No has escuchado el disco nuevo? Traición», le respondió Nathy Peluso. Tras este rato, ambos estuvieron de acuerdo en repetir la entrada al programa. De esta manera, ella podía aparecer por el tobogán y llegar al plató de manera espectacular. «Cuando a una le da miedo algo hay que hacerlo», sentenció la argentina.