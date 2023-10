Quién es Nathy Peluso: su edad, su pareja y biografía de la asesora de Antonio Orozco en ‘La Voz’

La nueva edición de La Voz se encuentra en una de sus etapas más emocionantes. Los coaches ya han anunciado a los asesores que quieren que les acompañen en esta travesía y las elecciones no han podido ser más icónicas. Malú contará con Abraham Mateo, Luis Fonsi con el dúo Cali y el Dandee, Pablo López con Lola Índigo y, por último, Antonio Orozco ha presentado a Nathy Peluso como su compañera de concurso.

La cantante argentina se ha convertido en todo un referente musical, sumando un hito tras otro a su ya larga lista. Su música ha dado un salto espectacular en la esfera global no solo por su voz, sino por fusionar géneros como el hip hop, soul, trap, jazz, rap, salsa y el swing. Pero, si todavía no la conoces, no te preocupes. ¡Te la presentamos!​

Su carrera profesional

Nacida el 12 de enero de 1995 en Luján (Argentina), Natalia Peluso, conocida artísticamente como Nathy Peluso, pasó los primeros años de su vida en su país de origen. Sin embargo, en el 2004, debido a la crisis económica en Argentina, emigró con su familia a España.

A los 16 años empezó a actuar en hoteles interpretando temas clásicos de estrellas como Frank Sinatra, Etta James o Nina Simone. Los años pasaron y, tras muchos intentos, la joven optó por abandonar sus estudios y se mudó a Barcelona. Fue en el 2017 cuando apostó por perseguir su sueño de dedicarse a la música, por lo que lanzó al mundo su primer recopilatorio, Esmeralda.

En el 2018 publicó La sandunguera, EP compuesto por seis canciones que le permitieron actuar en festivales muy populares y completar una gira de más de 100 conciertos por Europa, España y Latinoamérica. Así pues, la popularidad de Nathy Peluso en la industria musical fue creciendo a pasos agigantados.

En el 2020 publicó su primer proyecto discográfico, Calambre, con el que fue premiada y nominada en numerosos galardones. Además, realizó la gira del disco, Calambre Tour, por numerosas ciudades del planeta. La argentina ha logrado escribir su nombre en la historia de la música, llegando también a colaborar con grandes artistas de la industria.

De hecho, el pasado 2021 se hizo viral por ser la elegida para formar parte de la BZRP Music Sessions #36 de Bizarrap, productor argentino. El tema acumula, hasta la fecha, casi 400 millones de reproducciones tan solo en YouTube y ha sido posicionado como una de las mejores colaboraciones de los últimos años.

Su lado más personal

A nivel personal, Nathy Peluso siempre se ha caracterizado por su cercanía, humildad y generosidad con el público. En redes sociales como Instagram acumula más de 4.4 millones de seguidores, siendo toda una referente en muchos aspectos.

Por otro lado, el ámbito amoroso es uno de los más desconocidos. La artista guarda bajo llave los detalles de sus relaciones pasadas y nunca ha presentado a nadie como su pareja oficial. Eso sí, en una entrevista realizada por Ibai Llanos, la cantante hizo un pequeño matiz. «Es que yo tuve muchos noviecitos colombianos», declaró.