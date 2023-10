Quién es Abraham Mateo: su edad, su pareja y biografía del asesor de Malú en ‘La Voz’

Lleva casi toda una vida sobre los escenarios y su talento le ha permitido recorrer medio mundo con su música. Abraham Mateo se ha convertido en uno de los mayores referentes musicales de nuestro país, conquistando a todos con sus letras.

A sus 25 años son muchos los hitos que suma a sus espaldas y, ahora, acaba de añadir uno más. Como asesor de Malú en La Voz, el joven llega al programa de Antena 3 para ser el fiel confidente de la artista. Entre los otros asesores, veremos a Nathy Peluso con Antonio Orozco, a Cali y el Dandee con Luis Fonsi y, cómo no, a Lola Índigo con Pablo López. Sin duda, desarrollarán una labor con la que prometen no decepcionar a nadie. Si aún no conoces la historia de Abraham Mateo, no te preocupes. ¡Te lo presentamos!

Su carrera profesional

Nacido el 25 de agosto de 1998 en Cádiz (España), Abraham Mateo Chamorro es un cantante, compositor, productor y actor que ha adquirido un gran reconocimiento entre el público. Su primera puesta en el escena sobre los escenarios la realizó con tan solo 7 años para el festival de música Veo Veo, de la fundación Teresa Rabal.

Con 10 años fue fichado por EMI Music Spain, lo que le permitió publicar su primer álbum de estudio, de nombre homónimo. Posteriormente, en el 2012, lanzó el disco AM, con el que dio el salto a la fama de manera internacional. Así pues, el trabajo se convirtió en el sexto álbum más vendido en España y recibió la certificación de disco de oro. Todo ello sumado al éxito arrollador que logró con el single Señorita.

Hasta la fecha, Abraham Mateo ha publicado un total de seis proyectos discográficos. Asimismo, ha realizado varias giras a nivel internacional y nacional. Todo ello sumado al hecho de haber sido el telonero de la popular banda One Direction en países como España, México, Argentina, Chile y Ecuador durante el 2016 y 2017.

Ha grabado canciones para películas de Disney como La puerta hacia el amor, de la banda sonora de Frozen. Además, compuso la banda sonora para la serie de televisión Invizimals, cantó Mellow Yellow, el tema principal de la versión española de la película Los Minions, entre otros trabajos.

Como actor dio vida al cantante Raphael cuando era niño en la película Raphael: una historia de superación personal. Posteriormente, participó en la serie XQEsperar, ha realizado cameos en series como B&b, de boca en boca, Dreamland y en el programa José Mota presenta.

Su lado más personal

Personalmente, Abraham Mateo ha demostrando en numerosas ocasiones el enorme corazón que tiene. El joven colabora en causas sociales desde que tenía 9 años. Durante el paso de los años ha mostrado su lado solidario colaborando en galas benéficas contra la pobreza y a favor de niños enfermos, apoyando a víctimas de acoso escolar y a niños discapacitados, entre muchas otras.

Por otro lado, a nivel sentimental, el artista siempre se ha mostrado muy privado con ciertos aspectos de su vida. Pero, el pasado mes de julio se confirmó su relación con Estíbaliz, más conocida como Esty CG en redes sociales.