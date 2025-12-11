Quién es Dan Brown: por qué habla español, su edad y su pareja

Dan Brown es un nombre sinónimo de misterio gracias a sus libros, por lo que a sus 61 años regresa a España para presentar El último secreto, su nueva novela que promete ser un éxito más en su carrera. En una esperada charla con Pablo Motos, el escritor hablará de su conexión con España, aunque seguro que también tendrá tiempo para hablar de asuntos personales. Hacemos un repaso a su vida, centrándonos en su pareja, su edad, cuál es su nombre real y el motivo por el que habla español perfectamente.

Nacido el 22 de julio de 1964 en Exeter, New Hampshire (Estados Unidos), en una familia de intelectuales –su padre, matemático; su madre, profesora de piano–, desde los cinco años, compuso melodías inspiradas en Bach, Tchaikovsky y Béla Bartók, un talento que lo llevó a estudiar música en la Universidad de Amherst, Massachusetts. Curiosamente, su sueño era ser pianista profesional, pero el destino tenía otros planes. En 1991, tras mudarse a Los Ángeles y unirse a la Academia Nacional de Compositores, lanzó su propio disco, aunque las ventas fueron terribles, llegando a despachar solo tres copias. El escritor piensa que la moda del rap en los años 90 en Estados Unidos le hizo no llegar a nada.

Después de este fracasó decidió centrarse en su carrera como profesor de Español en un colegio de Beverly Hills, y de ahí, a la literatura como hobby que se volvió adictivo. Hay que explicar que antes, con 16 años, en 1980, aterrizó en Gijón para un programa de inmersión lingüística.

Lo que empezó como un verano de estudios y playas asturianas le llevó a crear uno de los personajes del mítico Código Da Vinci, ya que le llamaba «fantasma» sus amigos asturianos. Cinco años después, en 1985, Brown volvió a España, esta vez a Sevilla, para estudiar Historia del Arte en su universidad.

En la capital andaluza nació, definitivamente, El código Da Vinci, algo que llegó cuando recibía una clase sobre La última cena, de Leonardo da Vinci. En ella, su profesor señaló la figura ambigua junto a Jesús, desatando teorías conspirativas sobre que parecía una mujer y le explicó que había toda una maraña de teorías alternativas sobre el significado del cuadro.

Publicada en 2003, la novela que nació en Sevilla vendió millones y catapultó su carrera, seguida de éxitos como Ángeles y demonios (2000) y adaptaciones cinematográficas que sumaron taquillas millonarias.

La pareja de Dan Brown

Daniel James Brown, nombre completo del escritor, conoció en el año 1990 a Blythe Newhouse, la que sería su esposa, gracias al mundo de la música. Tras 21 años de matrimonio ella pidió el divorcio denunciado que le había sido infiel durante seis años, ya que le acusaba de tener hasta cuatro amantes en las que se habría gastado gran parte de su fortuna.

En 2021 llegaron a un acuerdo extrajudicial, cediéndole a ella una porción sustancial de su fortuna, valorada en unos 160-200 millones, según la web especializada en famosos Celebrity Net Worth.