Quién es la Dra Fabiola Jones: su edad, su nombre real, su pareja y por qué es famosa

No es ningún secreto que, en esta temporada, RTVE está apostando por nuevos y sorprendentes formatos. Uno de ellos se estrena tras la cancelación temporal de Futuros Imperfectos, después de que Andreu Buenafuente confirmase su parón profesional por prescripción médica. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, del programa de la Dra. Fabiola Jones. Un espacio en el que los animales son los absolutos protagonistas, por lo que promete no dejar absolutamente indiferente a nadie. Así pues, es el momento más que perfecto para adentrarnos de lleno en la trayectoria profesional de la Dra. Fabiola Jones, pero también descubriendo otras cuestiones de su vida personal como es su edad, de dónde es e, incluso, su nombre real.

La trayectoria profesional de la Dra. Fabiola Jones

Nacida en Úbeda (Jaén), Fabiola Quesada –que es su nombre real- es veterinaria, conservacionista, científica y divulgadora especializada en fauna salvaje, especialmente en el contexto africano. En 2010, se licenció en Medicina Veterinaria en la Universidad de Córdoba y, en 2012, en la misma institución, finalizó el Máster en Medicina, Sanidad y Mejora Genética Animal.

Su primer viaje a Sudáfrica, país donde ha fijado su residencia permanente, lo llevó a cabo en 2010. Desde hace más de 15 años, la Dra. Fabiola Jones lleva dedicando su vida profesional a la conservación de fauna salvaje. Algo que combina a la perfección con su labor clínica-veterinaria, a través de investigaciones, formaciones y diversos proyectos de conservación.

Por si fuera poco, es fundadora de una organización llamada Wild Spirit, que está centrada principalmente en la formación práctica de veterinarios, pero, sobre todo, en promover la conservación animal a través de un enfoque de salud integral, donde se entremezclan la salud ambiental, animal y humana. Además, Fabiola preside la Wild Spirit Foundation, desde donde impulsa proyectos de educación ambiental, conservación de fauna salvaje y protección de ecosistemas en diversos países africanos.

No es ningún secreto que, con su amplia e intensa trayectoria, ha logrado que se convierta en todo un referente a nivel internacional en cuanto a conservación de fauna salvaje se refiere. Esto ha hecho posible la creación de un programa-documental titulado Dra. Fabiola Jones para RTVE.

Su vida personal

La andaluza siempre tuvo claro cuál era su gran pasión, por lo que no tuvo reparos a la hora de poner rumbo a Sudáfrica, donde reside desde hace años. De hecho, vive en una reserva natural donde convive diariamente con decenas de animales salvajes. Entre ellos, antílopes que ella misma ha criado.

Lo que es un hecho es que la Dra. Fabiola Jones siempre se ha mostrado muy reservada a la hora de hablar de su vida privada. De hecho, solamente utiliza sus redes sociales para compartir cuestiones que tienen estrecha vinculación con el ámbito profesional, como son los animales salvajes con los que suele convivir. Por lo tanto, se desconoce si su corazón está ocupado.