¿Que va a pasar con las Campanadas de RTVE tras la retirada temporal de Buenafuente?

El pasado martes 18 de noviembre, RTVE dio la sorpresa al desvelar el nombre de los presentadores de las Campanadas 2025. Tras el éxito cosechado el pasado año con David Broncano y Lalachus, la cadena pública tenía por objetivo superarse. En todos los sentidos. Es por eso que no han dudado un solo segundo en contar con Buenafuente y Silvia Abril para dar la bienvenida al 2026 desde la Puerta del Sol de Madrid. Es más que evidente que el presentador está haciendo un trabajo excepcional en RTVE debido a los grandes datos de audiencia que está logrando cada jueves, después de La Revuelta, con Futuro imperfecto. De hecho, el pasado 20 de noviembre, logró anotar un 14.3% de cuota de pantalla y 1.056.000 espectadores. A pesar de todo, este viernes 21 de noviembre, Andreu Buenafuente no ha dejado indiferente a nadie tras la emisión de un comunicado: cancela temporalmente su agenda temporal.

Algo que ha sorprendido a la gran mayoría de sus seguidores, sobre todo porque en poco más de un mes tenía previsto despedir este 2025 junto a Silvia Abril en las Campanadas de RTVE. A través de la productora de El Terrat, se ha querido comunicar lo siguiente: «Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse». Por si fuera poco, añaden un mensaje del propio presentador de Futuro imperfecto: «Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño». Como no podía ser de otra manera, son muchas las dudas que han surgido al respecto: ¿qué pasará con el programa que se emite cada jueves después de La Revuelta? Y, sobre todo, ¿continuará al frente de las Campanadas?

Según han podido saber los compañeros de verTele, esta decisión del humorista inevitablemente va a provocar, a su vez, la suspensión temporal de Futuro imperfecto. Por el momento, se desconoce qué programa se va a encargar de sustituir al de Andreu Buenafuente durante la noche de los jueves en La 1 de Televisión Española.

Pero no todo queda ahí, puesto que se ha confirmado que, a pesar de este parón temporal de su agenda por prescripción médica, la idea de que Buenafuente y Silvia Abril presenten las Campanadas para RTVE desde la histórica Puerta del Sol madrileña sigue adelante. ¡Parece que, por el momento, esos planes no se han visto truncados!

Lo que es un hecho es que Andreu Buenafuente se ha convertido en uno de los presentadores más conocidos y queridos de nuestro país. A pesar de todo, debido a ese enorme nivel de exigencia, parece que le ha llevado al límite, de ahí que los médicos hayan prescrito su parón temporal. Seguro que, en estas semanas, se recuperará lo máximo posible para poner punto y final este 2025 que tantísimas alegrías le ha dado tanto a nivel personal como profesional. ¡Estamos convencidos!