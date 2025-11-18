Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentarán las Campanadas en TVE

Ya sabemos cuáles serán los presentadores de las Campanadas 2025-2026 en las principales cadenas de televisión de nuestro país. Por un lado, Atresmedia, en todos sus canales, volverá a contar con su pareja de éxito: Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Mediaset, por su lado, confiará en Xuso Jones y Sandra Barneda. Aunque TVE no ha hecho oficial nada todavía ya se ha filtrado que serán los cómicos Andreu Buenafuente y Silvia Abril los que recibirán el año nuevo en la cadena pública. Ambos humoristas, pareja en la vida real, sustituirán a David Broncano y Lalachus quiénes, en las últimas Campanadas, provocaron una gran polémica, primero por interrumpir a sus compañeros de Antena3 y segundo por mostrar una estampita con la vaca de El Gran Prix que ofendió a muchos católicos. Es por todo ello que tanto el presentador de La Revuelta como su colaboradora anunciaron hace meses que no repetirían en la Puerta del Sol.

Hace una semana RTVE lanzó una encuesta a través de su página web en la que los espectadores podían proponer sus candidatos favoritos para presentar las Campanadas 2025-2026 y apoyar las propuestas que hacían unos y otros.

La encuesta terminará el 28 de noviembre pero, de momento, las parejas más populares para la audiencia son Marc Giró y Silvia Intxaurrondo; Juanjo Bona y Masi; Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella y Buenafuente y Berto Romero. Pero, sobre todo, los espectadores han apostado por Rosalía, muy de moda ahora con en lanzamiento de su último disco y por su última visita a La Revuelta. De hecho, han sido muchos los usuarios de redes sociales que han fantaseado con la idea de que la cantante se tome las uvas en directo con David Broncano aunque el presentador ya dijo hace unas semanas que no repetiría la experiencia del año pasado.

En sus redes sociales, José Pablo López, presidente de RTVE, aseguró, a raiz de los comentarios sobre la mencionada encuesta que, este año «haremos algo muy diferente. Será espectacular”. Además, López confirmó que el ente público ya había decidido a los presentadores.

Finalmente serán Andreu Buenafuente y su pareja Silvia Abril los encargados de dar la bienvenida al 2026 desde la Puerta del Sol, tal y como ha confirmado RTVE, Ambos llevan mucho tiempo no sólo compartiendo su vida si no trabajando juntos. Últimamente lo hacen en Futuro imperfecto, un espacio que está teniendo bastante repercusión en TVE ( Lideró sobre Gran Hermano el jueves pasado, por ejemplo).

También cabe destacar que Buenafuente y Abril han sido los presentadores de la gala de los Premios Goya en dos ocasiones: en 2019 y en 2020.

La competencia

Sandra Barneda y Xuso Jones darán la bienvenida al 2026 desde los canales de Mediaset España. Será la primera vez que la presentadora catalana y el artista murciano trabajen juntos pero ambos tienen ya experiencia en este evento tan importante. Sandra Barneda fue la encargada de recibir el 2021 junto a Christian Gálvez en Mediaset, algo que ella siempre ha dicho recordar como un gran momento en su carrera.Por su parte, Xuso Jones formó pareja con Kika Frutos en la televisión regional de Murcia durante tres años consecutivos.

En Atresmedia repitrán Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Además, esta vez lo harán en una emisión conjunta desde la Puerta del Sol de Madrid para Antena 3, La Sexta y atresplayer, la plataforma digital de Atresmedia. Pedroche y Chicote se unirán una vez más en la emblemática plaza de la capita para tomar las doce uvas por décimo año consecutivo.

La retransmisión «va a sorprender con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales», según ha adelantado Atresmedia este jueves. Las últimas campanadas en Antena 3 presentadas por la pareja, las que dieron inicio a 2025, fueron seguidas por más de 4,3 millones de espectadores de media, con un 28,1% de cuota de pantalla.