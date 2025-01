Lydia Lozano ataca a LalaChus por su estampita en las Campanadas: «Fue innecesario»

Lydia Lozano se ha posicionado en contra de LalaChus y su polémica en las últimas Campanadas de TVE. Recordemos que la colaboradora de La Revuelta, mostró una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, en la que, en lugar de la cara de Cristo, aparecía la vaquilla del Grand Prix, la mascota del popular programa. Esto ha provocado que el colectivo Hazte Oír quiera denunciar a la humorista por un delito “contra los sentimientos religiosos”. En Ni que fuéramos shhh los tertulianos han dado su opinión al respecto y han sido muchos los que han defendido a la compañera de David Broncano pero ha sido Lydia Lozano la que ha alzado la voz contra LalaChus y su ocurrencia: «Creo que era innecesario, no necesitaban lo de la vaquilla del Grand Prix». Habría que apuntar, a nivel anecdótico, que Lalachus interpretó a la mismísima Lozano en la serie Veneno de Atresplayer.

Una de las grandes polémicas de las Campanadas de TVE surgió cuando LalaChus mostró una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, en la que, en lugar de la cara de Cristo, aparecía la vaquilla del Grand Prix, la mascota del popular programa que dirigía el icónico Ramón García, gran ausente en esta edición de las Campanadas ( conductor de las mismas durante décadas).

Minutos antes de las uvas, la de Fuenlabrada reveló que llevaba su amuleto más querido a la Puerta del Sol. En ese momento, Broncano le entregó un objeto, que ella mostró ante las cámaras: «Siempre llevo conmigo mi estampita de la vaquilla del Grand Prix». Una broma que, sin embargo, ofendió a todos los espectadores católicos, quienes mostraron su desagrado en redes sociales.

Las asociaciones Abogados Cristianos, Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) y Hazte Oír (HO) han anunciado que interpondrán denuncias en los tribunales por ofender a los cristianos desde el balcón de la Puerta del Sol. Las asociaciones consideran que la imagen blasfema podría incardinarse en los posibles delitos de odio y contra los sentimientos religiosos.

La opinión de los colaboradores de ‘Ni que fuéramos shhh’

El 2 de enero, en Ni que fuéramos shhh (TEN) se debatió sobre el asunto. Los colaboradores habituales estuvieron acompañados por algunos críticos de televisión como Antonio Albert, quien destacó que «la gente se ofende por actos de supuesta agresión a una religión tendrían que analizar el hecho de la intención, y era un guiño simpático, no era ninguna ofensa». Además, recordó a la asociación Abogados Cristianos la frase de «perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden».

Pero quién no estaba de acuerdo con la broma de LalaChus fue Lydia Lozano, quién dijo: «Creo que era innecesario, no necesitaban lo de la vaquilla del Grand Prix». El resto de sus compañeros se quejaron y ella estalló: «¿Es que no puedo opinar?»

Entonces, algunos tertulianos le explicaron a Lydia que LalaChus tiene un «humor muy milenial» y que para la gente de esa generación El Gran Prix es todo un referente cultural, a lo que Lozano respondió: «Eso lo sabrás tú, que la sigues, pero mi madre, que vio la uno, no sabe quién es Lalachus, como no sabe quién es Blanca Romero (presentadora de las Campanadas en Telecinco). Yo me fijo siempre en un perfil de gente que consume televisión, pero tú como analista lo sabes, y yo ahora por ti me estoy enterando que Lalachus es así».