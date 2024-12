Lydia Lozano desvela en directo su problema de salud: «No siento los dedos»

Tenemos novedades. Lydia Lozano, uno de los rostros más queridos de la televisión, ha sorprendido a la audiencia al desvelar en directo un problema de salud que la aqueja desde hace tiempo. Durante una pausa publicitaria de su programa ‘Ni que fuéramos’, en el espacio de interacción con los espectadores que sigue el programa a través de Twitch y YouTube, la periodista hizo una confesión que dejó a muchos preocupados.

Todo ocurrió mientras Lydia estaba en la cocina del plató, lugar donde habitualmente charla con los seguidores. Al agacharse frente al ordenador soltó un quejido de dolor, lo que llevó a una compañera a preguntarle cómo se encontraba y si sus recientes visitas médicas habían dado resultados positivos.

Con el tono de cercanía que la caracteriza, Lydia explicó: «Hoy me han pinchado en el hombro. Qué desagradable». A continuación, añadió con una mezcla de humor y resignación: «Es para terminar de quitarme… pero no siento los dedos».

Lydia Lozano no ha escatimado en detalles sobre la experiencia. Al relatar cómo fue la inyección, comentó: «Tenía mi mano agarrada a la de la enfermera, y veo que la enfermera está convulsionando. Al no sentir la mano… Le retorcí el dedo gordo sin darme cuenta. Si me cae una demanda, ya sé quién es».

La situación médica de Lydia Lozano

Este nuevo problema médico no es un caso aislado en la vida de Lydia. Los dolores en la espalda, hombros y extremidades superiores han sido una constante para la periodista, quien incluso ha pasado por quirófano en varias ocasiones para tratar diversas lesiones y afecciones.

En 2021 tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas. La primera fue para tratar problemas graves en las cervicales, mientras que la segunda fue consecuencia de un accidente doméstico que requirió cirugía en uno de sus brazos.

En 2022 volvió a enfrentarse a una intervención de urgencia tras una fractura en la octava vértebra, agravada por un solapamiento con la séptima. Durante el postoperatorio compartió en una videollamada con sus compañeros de ‘Sálvame’ lo doloroso que resultaba el proceso de recuperación.

En 2024 las complicaciones continuaron. Mientras participaba como concursante en el programa ‘Baila como puedas’ de TVE, tuvo que abandonar la competición debido a una nueva lesión, esta vez una costilla rota. Poco después, fue intervenida nuevamente por problemas en la vértebra T11, que estaba «aplastada», según explicó la propia periodista.

Lydia Lozano no ha dejado la televisión

A pesar de las múltiples operaciones y el dolor recurrente, Lydia Lozano nunca ha dejado de trabajar. Su compromiso con los medios de comunicación y su pasión por el periodismo rosa han sido más fuertes que los retos físicos. Incluso ha sabido tomarse sus problemas con humor, como lo demostró al afirmar: «Es como un volver a empezar porque en ‘Sálvame’ me he operado muchas veces».

Sin embargo, estas dolencias han afectado su vida más allá de lo físico. En eventos recientes, como la presentación de su programa ‘Ni que fuéramos’, Lydia ha confesado haber asistido «muy dopada» por los medicamentos que debe tomar para controlar el dolor.

El renacer de Lydia Lozano

Además de su carrera como periodista, Lydia Lozano es una figura mediática que no deja a nadie indiferente. Desde su participación en ‘Sálvame’ hasta su icónico chuminero, ha sabido ganarse un lugar destacado en la televisión española.

Pero su trayectoria no ha estado exenta de controversias. En su libro ‘La venganza de la llorona’, relata algunos de los episodios más polémicos de su carrera, incluyendo un enfrentamiento legal con Norma Duval que terminó costándole 40.000 euros.

Este conflicto se originó por unas declaraciones que Lydia realizó en el programa ‘Tómbola’ sobre la vida privada de la vedette, lo que el Tribunal Supremo consideró una vulneración del derecho a la intimidad de Duval. Aunque el caso quedó cerrado hace más de una década, sigue siendo una de las sombras que persigue a la periodista.

A pesar de los obstáculos, Lydia Lozano ha demostrado ser una profesional resiliente. Sus confesiones recientes sobre su salud dejan en claro que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad al público, una característica que la ha convertido en un referente de cercanía y autenticidad para muchos.

Con múltiples operaciones en su historial médico y un dolor que no parece dar tregua, Lydia sigue al pie del cañón. Su capacidad para reírse de sus problemas es un ejemplo de fortaleza, aunque no exento de preocupaciones para sus seguidores. Lo que está claro es que, con problemas de salud o sin ellos, seguirá siendo una de las figuras más queridas de la crónica social.