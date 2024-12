No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Ni que fuéramos se ha convertido en uno de los programas de televisión que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros y el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para divertir a los espectadores pero, sobre todo, ofrecerles las mejores exclusivas. En una de las últimas entregas, pudimos ser testigos de cómo la de Paracuellos dejó sin palabras a sus compañeros en plató al reconocer que tenía un antojo. Es más, la presentadora se adelantó a hacerle una curiosa pregunta: «¿Estás embarazada?». Tras responder de forma negativa, desveló que quería bajar a la tienda de alimentación a por unas pipas. David Valldeperas le dio permiso, pero le hizo saber que iba a ser acompañada por una cámara del programa. Tan solo unos minutos después, la tertuliana regresó al pisito con sus pipas.

Debemos recordar que no es sorpresa que los colaboradores de Ni que fuéramos, al igual que hicieron en el pasado y durante años en Sálvame, meriendan en directo. A pesar de todo, La Patrona recibió muchísimas críticas por estar comiendo pipas en el plató del programa producido por Fabricantes Studio. Todo comenzó cuando se encontraban debatiendo sobre la presunta mala relación entre Terelu Campos y Mar Flores. Fue entonces cuando María Patiño no dudó en hacer una propuesta a la audiencia. ¿En qué consistía, exactamente? En que opinasen sobre este asunto. Pero todo quedó a un lado cuando descubrieron que el chat se había llenado de críticas hacia Belén Esteban. «Por favor, quitadle el micro a Belén», «En el trabajo no se puede comer pipas » o «Cómprate las pipas y cómetelas en tu casa. ¡Qué vergüenza!» son algunos de los comentarios que Javier de Hoyos alcanzó a leer. Así pues, se dieron cuenta de que el sonido de la colaboradora rompiendo la cáscara de sus pipas se estaba colando a través del micrófono que tenía puesto.

Algo que estaba provocando una profunda irritación en la audiencia. Como no podía ser de otra manera, lejos de permanecer en silencio, Belén Esteban se dirigió a los que estaban criticándola sin piedad: «¿Hago algo malo? Estoy en un debate, me lo estoy pasando bien y creo que no estoy haciendo mal a nadie».

Lejos de que todo quede ahí, La Patrona quiso ir mucho más allá: «En Sálvame comíamos de todo y no molestaba a nadie. ¡Ni que tuviera un altavoz en la garganta!». María Patiño aprovechó para dar un toque de atención a su compañera y amiga, al hacerle saber que el sonido de ella comiendo las pipas estaba interrumpiendo el debate que se había generado en el plató. «¿Puedo beber agua? Porque a lo mejor hago ruido tragando», espetó Belén.

«Nosotros trabajamos para la audiencia», quiso recordar la presentadora. Es por eso que la dirección de Ni que fuéramos quiso hacer una encuesta con el fin de que la audiencia decidiera si la tertuliana debía o no seguir comiendo pipas en directo. A pesar de que fue muy ajustado, el 54% se mostró a favor de Belén Esteban. Patiño, por su parte, se negó a dejar a un lado a ese 46% que estuvo en desacuerdo con la colaboradora ya que, para ella, fue una «falta de educación».