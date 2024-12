Kiko Matamoros ha vuelto ha ser protagonista de la actualidad por su estado de salud, ya que ha publicado una fotografía en la que aparece dormido, se supone que por sedación, en la camilla de un hospital y conectado a varios tubos. La imagen es lo suficientemente alarmante como para que sus seguidores y los espectadores de Sálvame y de Ni que fuéramos shhh pensasen en lo peor. Por si no fuera suficiente, el texto que la acompaña no es nada claro. «Hoy no hay una Campos peor que yo, creo», así ha tirado de humor para dar un nuevo zasca a Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio recuperando una mítica frase que Jorge Javier Vázquez hizo popular durante la etapa de Sálvame.

Sin dar más detalles, como es lógico muchos de sus amigos y conocidos se han preocupado de que pudiera estar pasando algo grave, pero lejos de aclararlo ha decidido guardar silencio en las redes dejando que se formase un enorme revuelo. Sus compañeros de programa, ante la preocupación que se estaba creando, han querido hablar con él en directo para que explicase qué estaba sucediendo, ya que no todos conocían los detalles. Kiko Hernández ha sido el encargado de conectar con él en directo en una llamada completamente improvisada para dar datos. «No me pasa nada, hombre», ha contestado de inmediato para tranquilizar a todos. «Me han hecho una prueba porque tengo un problema en el esófago y ya está. Me tenían que hacer una prueba definitiva para ver cómo le metemos mano. No hay más», ha explicado.

por su tono de voz, bastante animado, ha dejado claro que se encuentra perfectamente y que había conseguido el efecto deseado: convertirse en noticia y meterse un poco con Carmen Borrego y Terelu Campos, ex compañeras de programa y de cadena hasta hace no tanto y que ahora no quieren saber nada de su pasado en Sálvame.

«He colgado un post un poco de cachondeo de todo lo que se queja Terelu, que no llega a fin de mes y todas esas cosas», de ahí la famosa frase. Pese a que no corre peligro su vida, sí que ha avisado que en pocos meses tendrá que pasar por el quirófano.

«Voy a pasar las fiestas con la familia y en enero o en febrero me operan. No es una cosa molesta, pero me hace perder calidad de vida porque no puedo disfrutar de la comida, pero no es nada grave», asegura. De esta manera espera poder disfrutar sin problemas.

Los problemas de salud de Kiko Matamoros

No es la primera vez en los últimos años que el colaborador pasa por el quirófano por sus problemas de estómago, ya que en el año 2020 tuvo que ser ingresado y operado de urgencia por una pancreatitis, lo que derivo en problemas en la vesícula. Días después de pasar por el quirófanos sufrió una infección de hígado, por lo que de nuevo regresó a un centro médico en mitad de la pandemia.

El colaborador de Ni que fuéramos shhh tiene lo que se puede conocer como una delicada salud de hierro, ya que puede parecer una persona activa y amante del deporte, pero en realidad tiene numerosos problemas. En el año 2019 anunció en el plató de Sálvame que le habían diagnosticado «glaucoma», algo que tampoco sus compañeros sabían.

Según sus palabras, tiene serias dificultades para ver, motivo por el que en muchas ocasiones usa gafas de sol en los platós para evitar la luz directa de los focos: «Tenía entonces cuarenta y tantos por cierto de visión en el ojo derecho y un poquito mermada la del izquierdo. Hoy ya no tengo visión en el ojo derecho. En el otro tengo la suficiente…», confesó en aquel momento.

Estos problemas de vista han sido los que han provocado que Isabel Pantoja y su hermano Agustín le pusieran el mote de ‘el ciego’, algo que le confesaron Las Mellis, que fueras coristas y amigas en el pasado de la cantante.