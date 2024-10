El enfrentamiento entre Isabel Pantoja y los medios de comunicación es un clásico desde hace décadas, ya que la cantante nunca ha tenido buena relación con la prensa del corazón, excepto cuando hay una exclusiva de por medio o se trata de una entrevista cómoda. Pese a que firmó un contrato con Telecinco para participar en Supervivientes y más tarde fue jurado de Idol Kids y Top Star, no tenía muy buena relación con los que entonces eran compañeros de cadena. La tonadillera y su hermano Agustín tienen una lista de motes, todos bastante ofensivos, para los colaboradores de ‘Sálvame’ y ‘Ni que fuéramos shhh’.

Kiko Matamoros ha sido el encargado de volver a recordarlos años después de que los hiciese públicos en el plató de Sálvame, cuando todavía ocupaban las tardes de Telecinco. El madrileño ha aprovechado la visita de Aneth, ex amiga de Isa Pantoja y de su madre, para recordar la información que algunas personas le dieron en el pasado. Aunque esta vez no ha querido dar sus nombres, asegurando que eran unas amigas suyas que pertenecen al club de fans de la artista, estaba hablando de ‘Las Mellis’, que fueron amigas y coristas de Pantoja. Ellas fueron las que en el plena Herencia envenenada sacaron a la luz estos motes que se manejaban en Cantora cada día.

Matamoros ha querido sacar del recuerdo esta lista, aunque ha avisado de que algunos son «excesivamente crueles» e incluso ha querido guardarse el que tenía Jorge Javier Vázquez por ser homófobo.

María Patiño: ‘la enana’

Mila Ximénez: ‘la ginebra’

Antonio Rossi: ‘la maricona’

Chelo García-Cortés: ‘José Antonio’

Kiko Matamoros: ‘el ciego’ (por sus problemas de visión)

Especialmente sangrantes son los que dedican a Antonio Rossi y a Chelo-García-Cortés, periodistas que durante mucho tiempo han sido defensores del clan y han manejado información sobre la familia. Pero lo cierto es que no siempre han contado con simpatía y el cariño de ellos.

«A Lydia directamente la ignoraban, no lo quería decir porque me parece todavía más cruel», así ha cortado las dudas que había. «Los demás son tan ofensivos que prefieren no decirlos», ha asegurado ante las cámaras de Ni que fuéramos shhh. La única que se libra es Belén Esteban, ya que goza del cariño de ellos por ser amiga de Anabel Pantoja y estar siempre a su lado en los malos momentos.

Kiko Matamoros explota contra Isabel Pantoja y su hermano

Ha sido en ese momento cuando Kiko no ha dudado en lanzar un mensaje muy duro contra Isabel Pantoja y su hermano Agustín, ya que le han molestado especialmente los motes puestos por preferencias sexuales. «¿Tienen espejos en casa?», ha dicho muy indignado señalando que los primeros que debían respetar ese tipo de temas son ellos.

«Yo tengo un hermano homosexual y no se me ocurre llamar a nadie ‘maricón’, o tengo una hermana Lesbiana y no se me ocurre llamar a nadie ‘José Antonio’», ha seguido diciendo. «Sois una basurita», ha añadido antes de recordar a un gran amigo de Isabel y Agustín, que no se caracterizó nunca por ocultar su homosexualidad: «¿Qué pensaría Juan Gabriel de esto?».

La más buscada en el plató ha sido Chelo, que fue gran amiga durante años de la tonadillera y vivió grandes momentos en la finca más famosa de España. «Me parece todo tan ridículo», es lo único que ha querido decir al descubrir cómo la llaman allí.