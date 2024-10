El pasado viernes, Isa Pantoja fue una de las protagonistas de la nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta. La hija de la tonadillera no dejó indiferente a nadie, puesto que concedió la entrevista más dura hasta la fecha. Entre otras tantas cuestiones, la colaboradora de Vamos a ver dio a conocer algunos de los episodios más duros que ha vivido en Cantora. Lejos de que todo quede ahí, la joven no tardó en aprovechar la ocasión para sincerarse, como nunca, sobre lo que sintió en esa etapa y lo mucho que le ha afectado en su día a día. Tanto es así que no pudo evitar las lágrimas a la hora de hablar de diversas cuestiones. Un claro ejemplo lo encontramos cuando Isa Pantoja se sinceró sobre la operación de apendicitis que tuvo hace unas semanas. Y es que lo único que quería era recibir la visita de su madre.

«Necesito que estéis ahí para darme la sopa, para ducharme, o sea… todo. Y es ahí cuando digo que ya está», reconoció, visiblemente emocionada. Al final, esperaba que la tonadillera diese ese paso, al igual que ocurrió con su hermano Kiko Rivera cuando tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Por si fuera poco, Isa Pantoja desveló que lo pasa realmente mal cuando ve cómo su madre trata a Anabel Pantoja como si fuese su propia hija: «A mí me duele, pero es Anabel y la quiero muchísimo. Yo no quiero perder la buena relación que tengo, y menos ahora que voy a tener una sobrina». Por si fuera poco, en De Viernes, quiso pronunciarse sobre el vídeo de la reacción de Isabel Pantoja al enterarse de que su sobrina Anabel estaba esperando un bebé: «Obviamente no lo ha hecho queriendo, el problema es que a lo mejor no pensó en mí».

Además, la hermana de Kiko Rivera ha reconocido que es consciente de que su madre va a estar muy presente en la maternidad de Anabel. Es algo que le duele muchísimo, pero sobre todo porque, según ella, la tonadillera no está mostrando preocupación su hijo Alberto: «Yo lo tengo asumido, va a conocer a su niña». Durante su aparición en Vamos a ver, la joven dio más detalles al respecto: «He hablado con Anabel y, bueno, que no quiere que lo pase mal y me ha dado mucho cariño». Y añadió: «Imagínate darte cuenta de esas cosas (…) Yo tengo asumido lo de su niña, yo no voy a ser egoísta en este aspecto, que disfrute de su amor. A ver esa niña tendrá a su abuela y su abuelo, es otra circunstancia… Pero yo lo voy a ver y me duele». Por si fuera poco, Isa Pantoja aseguró que tiene muy claro que su madre no se preocupa en absoluto de si sus actos con su sobrina pueden llegar a hacerle daño: «A ver, ella hace las cosas sin pensar en mí, desde luego. Está claro».

Isa Pantoja reaparece en Vamos a ver tras su dura entrevista en De Viernes

La joven ha pisado el plató de Vamos a ver, programa presentado por Joaquín Prat. Rodeada del cariño de sus compañeros, la joven se sinceró sobre el complejo paso que dio hace tan solo unos días: «Me siento algo mejor. Tenía la necesidad de aclarar, de decirlo. Ahora me tocaba a mí poner punto y final y tenía que explicar por qué he llegado a esta decisión».

Porque si hay algo que la hermana de Kiko Rivera tiene claro es que esos días en el hospital, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia, le han servido para abrir los ojos de una vez por todas: «Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, muchas emociones… Y llegué a esa conclusión. ¿Qué tenía que haber pasado antes? Yo he tomado esta decisión cuando me ha salido del corazón».