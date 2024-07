Anabel Pantoja se sincera: esto es lo que le ha dicho su tía Isabel Pantoja sobre su embarazo

Anabel Pantoja está viviendo un gran momento desde que anunció su embarazo, cumpliendo su sueño de ser madre, pese a que el motivo de su divorcio con Omar fue su negativa a tener hijos. Cuando cumple 19 semanas de embarazo ya nota las primeras complicaciones, aunque tiene en su tía Isabel a un gran apoyo que le podrá dar buenos consejos.

Ajena a los rumores que llevan salpicando a David, su actual pareja y padre de su futuro hijo, la influencer está comenzado a sufrir insomnio, ardores y reflujo, algo habitual en muchas embarazadas. Pero eso no le impide seguir con su trabajo y acudir, por ejemplo, a las galas de Supervivientes All Stars como colaboradora.

Jorge Javier Vázquez no ha podido dejar de preguntar a su amiga cómo está su pequeño en la barriga. «Con hambre. Tiene más hambre que los supervivientes», ha dicho Anabel antes de explicar que le sonaban «las tripas».

También ha querido saber si además de los problemas ya comentados, la sobrina de la tonadillera está llorando mucho cuando se toca la barriguita. «He sido más dramática contigo por las tardes que ahora preñada. Esto me está dando una lección de vida», ha confesado ante la risa de todos.

Ya puesto, Jorge también le ha preguntado por Maribel, como le gusta llamar a Isabel Pantoja, ya que es su nombre real. «Está muy contenta», ha contestado ella. Aprovechando la situación, le ha lanzado una propuesta y le ha pedido que la lleve algún día al plató del All Stars, aunque eso no parece que vaya a suceder: «Ella ya acabó de Supervivientes hasta aquí», ha dicho tocándose la cabeza.

Pese a que el paso en el año 2019 de la cantante hizo que la audiencia subiese como la espuma, lo cierto es que no fue una experiencia demasiado agradable para ella. Durante meses tuvo que hacer frente a la ansiedad que le producía la oscuridad y el sentirse encerrada en una isla sin poder salir de allí, algo que le recordaba irremediablemente a su paso por la cárcel.

«Supongo que tendrá muchas ganas de verme», ha bromeado Jorge Javier, pero no parece que sea así. «Seguro. Y de ver los Cayos Cochinos y todo… se lo pasó muy bien», ha dicho Anabel con mucha ironía. «Le enviamos un saludo si nos está viendo», así ha terminado la conversación, aunque no parece que la cantante esté muy pendiente de Supervivientes All Stars.

Anabel Pantoja prefiere guardar silencio sobre los rumores de su pareja

La influencer está viviendo desde hace semanas un calvario debido a que sus ex compañeros de Ni que fuéramos shhh están lanzando informaciones sobre David Rodríguez, su pareja. Según el programa que ahora se emite en Canal Quickie y Ten TV, el fisioterapeuta le habría sido infiel, pero no es lo único.

Desde hace días descubrieron que David intentó entrar en La isla de las tentaciones como tentador del programa, algo que seguro que no gustará a su novia. Uno de los temas que más valora y que llevó a Anabel Pantoja a dejar a Omar Sánchez fue que estuviese ganando fama, pero este intento de entrar en televisión ocurrió antes de comenzar su relación.