Anabel Pantoja estalla tras las duras críticas recibidas por su embarazo: «Me parece asqueroso»

Hace tan solo una semana, Anabel Pantoja se convirtió en portada de la revista Lecturas para anunciar que estaba embarazada de cuatro meses. La sobrina de Isabel Pantoja, entre otras tantas cuestiones, reconoció que estaba tremendamente feliz por haber cumplido, junto a su novio David, «el sueño de tener una familia».

Esta noticia, como no podía ser de otra manera, ha generado un aluvión de comentarios pero, también, de numerosas horas de televisión. A lo largo de estos días, Anabel Pantoja ha recibido un gran número de mensajes positivos, pero también otros tantos negativos hasta fuera de lugar. Algo que le ha dolido profundamente.

De esta manera, a través de una publicación en su perfil de Instagram, la sobrina de la tonadillera ha querido sincerarse como nunca. De esta forma, ha mostrado su enfado ante todas aquellas personas que han tenido el valor de cuestionar, en algún momento, su futuro papel como madre. Algo que se ha llegado a poner en duda hasta en platós de televisión.

«Hace una semana di la noticia más importante de mi vida. Tenía mucha ilusión, a la vez que miedo», comenzó diciendo Anabel Pantoja en la mencionada red social. «La mayoría se volcó y sus muestras de cariño hacia mí me llenaron el alma. Pero hubo otras personas que, sin conocerme, soltaron frases tan bonitas en medio de un programa de TV como: ‘¿Creéis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre? ¿Pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo?, ¿Qué va a rentabilizar y explotar su embarazo, y a su hijo?’».

Acto seguido, la influencer fue más allá: «Creo que la libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites. No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina con segundas por ganar un punto en el programa», aseguró.

Lejos de que todo quede ahí, Anabel Pantoja fue más allá: «He trabajado ahí y sé cómo va todo, y especialmente en un día tan importante y con una noticia así, sacar de donde no hay o intentar darle la vuelta a algo TAN normal y bonito como un embarazo me parece: ASQUEROSO», reconoció.

Ante esta situación, ha querido sacar una importante conclusión: «NADIE ESTÁ PREPARADA COMO MADRE, hasta que nace y sale todo natural, e incondicional. ¿O hay que hacer una carrera antes? ¿O un máster? Esto no lo he experimentado en mi vida, pero tengo 38 años, una vida bastante ESTABLE Y TRANQUILA. Creo que no tengo 18 y acabo de salir de un after y estoy perdida en la vida».

Por si fuera poco, Anabel tiró tanto de contundencia como de honestidad: «Si duraré o no con mi pareja es algo que no se sabe, pero después de llevar 1 año y medio y decidir buscar esta familia al menos algo claro tenemos de estar juntos». Y añadió: “Si vendo o exploto a mi bebé es algo TAN GRAVE decirlo en un medio, ¿habéis sabido qué voy a hacer cuando nazca?”

«Esta noticia la quise dar así, y por supuesto cobrando, porque ese dinero va destinado a mi FAMILIA, HOGAR O SEA PARA VIVIR. Las personas que comentan programas y todos los temas, lo cobráis al mes ¿no? ¿POR QUÉ YO NO PUEDO? ¿SI ES MI EMBARAZO?», expresó y añadió: «A ver si podemos tener un poquito el alma y la boca limpia para decir cualquier estupidez y no causar daño a una persona que lo único que hizo fue quedarse embarazada con su pareja y contarlo».