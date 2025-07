No se salva nadie en España: Jorge Rey confirma que lo que llega a España no es normal

Jorge Rey confirma que lo que llega a España no es normal, será mejor que nos preparemos para una recta final del mes de julio con algunas novedades destacadas. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden llegar a ser las que marcarán estas jornadas que hasta el momento no habíamos ni imaginado que serían de esta forma. El mes de julio se despedirá con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Por lo que, tendremos que estar muy pendientes de una serie de situaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Es hora de dejar salir algunos cambios que acabarán marcando unos días que hasta el momento no teníamos en consideración.

Sin duda alguna, este mes de julio parece que vamos a tener por delante una situación del todo inesperada en la que el tiempo se acabará convirtiendo en uno de los grandes protagonistas que hasta el momento no sabíamos que fuera tan importante. Con media España de vacaciones, lo que nos espera es un destacado giro de guion que puede acabar siendo el que nos haga cambiar de planes. Jorge Rey confirma que nos quedamos sin verano.

Nadie en España se salva de este cambio de tiempo

Estamos viendo un verano que parece que no es nada normal, con unas temperaturas que están por encima de lo que sería habitual. Miramos al cielo y esperamos una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán estos días que hasta la fecha no tendríamos ni siquiera que imaginar.

Lo que nos está esperando es algo para lo que quizás no estamos del todo preparados. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden llegar a ser claves, tocará estar muy pendientes de una situación del todo inesperada. Tendremos que empezar a ver llegar un giro importante de guion que puede acabar siendo esencial.

Estaremos pendientes de algunos cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estos días, que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Del riesgo por las olas de calor y una situación de inestabilidad que pone los pelos de punta, pasamos a un nuevo fenómeno que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno. Jorge Rey no tiene dudas de que no se salva nadie.

Confirma Jorge Rey lo que llega a España y no es normal

No es normal lo que tenemos por delante y está a punto a ser una realidad en nuestro país. Llega una marcada inestabilidad y un descenso de las temperaturas que nos hará pensar que estamos en septiembre sin haber empezado agosto. Jorge Rey hace arder las redes sociales gracias a unas Cabañuelas que no traen buenas noticias.

La AEMET confirma los peores presagios con una previsión del tiempo que destaca: «Precipitaciones localmente fuertes en el este de Cataluña y en el entorno del cabo de la Nao. Temperaturas máximas que superarán 34-36 grados en Badajoz, norte de Andalucía y Canarias. Mínimas que no bajarán de 25 grados en puntos del litoral sudeste y del Guadiana. Notable descenso de las máximas en la costa del Sol y en interiores del sudeste. Intervalos de viento fuerte en Rías Bajas, norte y este de Baleares y Ampurdán».

Las alertas estarán activadas en esta previsión del tiempo: «Se prevé un tiempo anticiclónico estable en casi todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en el extremo norte donde, bajo un flujo de componente norte, se esperan intervalos de nubes bajas en el Cantábrico y precipitaciones en todo el extremo norte, más persistentes en el Cantábrico oriental. Además, se prevé inestabilidad con chubascos en zonas de Baleares, el nordeste y sudeste peninsulares, con intervalos nubosos y nubosidad de evolución dispersa. Se esperan más intensos, incluso localmente fuertes, en el este de Cataluña de madrugada y en el entorno del cabo de la Nao. Asimismo, no se descartan tormentas secas por la tarde en el interior sudeste. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en los nortes de las islas montañosas. Probables bancos de niebla o brumas matinales en interior y zonas altas del extremo norte, Estrecho, Alborán y, con menor probabilidad, en litorales del sudeste y Baleares. Posible calima en Canarias. Temperaturas máximas en descenso en la mitad sur peninsular, Alborán y Mallorca, notable en la costa del Sol e interiores del sudeste y con pocos cambios en el resto. Superarán 34-36 grados en Badajoz, norte de Andalucía y Canarias. Mínimas en descenso en el interior peninsular y Mallorca, con aumentos en el este de Badajoz, y pocos cambios en el resto, permaneciendo por encima de 25 grados de forma local en puntos del litoral sudeste y del Guadiana».

Siguiendo con la misma previsión: «En la Península soplarán vientos de flojos a moderados con predominio de la componente norte, y levante en el Estrecho y Alborán. En el área mediterránea oriental predominará la componente norte con un cierzo moderado y tramontana fuerte, rolando a este y sur en los litorales peninsulares. Intervalos de fuerte en Rías Baixas, norte y este de Baleares y Ampurdán. En Canarias soplará alisio entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas».