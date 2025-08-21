La actriz española que quiso mandar «a la mierda» a Brad Pitt: dice que fue un maleducado

En la industria del entretenimiento, las historias personales que involucran a grandes estrellas suelen captar la atención tanto como sus películas. A veces, el brillo del cine y la televisión contrasta con la realidad de quienes están detrás de las cámaras. Eso es precisamente lo que vivió Sonia Monroy, una actriz española que lleva 10 años en Estados Unidos, durante un encuentro que tuvo con Brad Pitt. Tal y como ella misma ha reconocido, quiso «mandarle a la mierda».

Sonia Monroy, conocida entre otras cosas por su participación en Supervivientes, ha relatado una anécdota que tuvo lugar hace años en un evento. En aquel momento, como cualquier persona que admira el talento de una figura internacional, ella también deseaba tener una fotografía con el actor estadounidense. Sin embargo, lo que pudo haber sido un simple gesto de admiración acabó convirtiéndose en una escena de decepción y enojo. Según contó en el pódcast Objetivo TV, Brad Pitt no fue precisamente cordial cuando llegó su turno para hacerse la esperada instantánea.

Todo comenzó cuando el actor accedió sin problemas a posar junto a una amiga de Monroy. Ella esperaba, con ilusión, que llegase su momento. Pero en lugar de mostrar la misma amabilidad, Brad Pitt comenzó a charlar con otras personas, desatendiendo por completo a la actriz. La situación se alargó lo suficiente como para hacerle perder la paciencia, y fue entonces cuando decidió actuar con contundencia.

El momentazo que vivió Sonia Monroy

Pese a no hablar inglés en aquella época, Sonia Monroy no necesitó palabras complejas para dejar clara su postura. «Le dije que no quería ya la foto y que se fuera», explicó. La escena refleja una mezcla de indignación y decepción. Aunque no pudo expresarse con exactitud en su idioma, su lenguaje corporal y el tono de su voz fueron suficientes para que el actor entendiera que no había cumplido con las expectativas.

Desde entonces, Sonia conserva aquella experiencia como una especie de anécdota única. No solo por haber compartido espacio con Brad Pitt, sino por ser probablemente una de las pocas personas que puede presumir de haberlo mandado «a la mierda».

Lejos de ser un incidente aislado, este tipo de experiencias han sido frecuentes en la carrera de Sonia Monroy, especialmente durante su etapa en Hollywood. Aunque en España es conocida por su participación concursos y programas de televisión, en Estados Unidos ha trabajado durante más de catorce años, buscando hacerse un hueco en una industria tan competitiva como exigente. De hecho, uno de sus momentos más destacados llegó en 2022, cuando participó en un cameo en el final de la temporada 19 de la famosa serie médica Anatomía de Grey.

La vida de Sonia Monroy en la actualidad

La actriz ha contado también que actualmente está trabajando en un proyecto personal en España: una serie que ha escrito ella misma y que tiene elementos autobiográficos. En sus palabras, es una forma de plasmar todo lo vivido, tanto dentro como fuera de los platós, incluyendo sus contactos con grandes nombres del cine. Entre ellos, menciona a figuras como Eddie Murphy, Tom Cruise o Leonardo DiCaprio, con quienes ha coincidido en distintas ocasiones.

De hecho, sobre DiCaprio también guarda una impresión peculiar. Lo conoció durante una fiesta privada y lo describió como una persona muy reservada, que parecía más centrada en pasar desapercibido que en socializar.

Si la actitud de Leonardo DiCaprio le pareció distante, la de Brad Pitt fue, en su opinión, directamente descortés. No es la primera vez que en Hollywood circulan rumores sobre ciertos hábitos cuestionables del actor. De hecho, hay quienes aseguran que no es precisamente meticuloso con la higiene personal, algo que Monroy no dudó en mencionar. «Tenía un olor raro en el pelo», dijo sin tapujos, generando todo tipo de reacciones entre los oyentes.

Makoke también conoce a Brad Pitt

La noche en la que Sonia tuvo su encontronazo con Brad Pitt también estuvo presente otra figura conocida en España: Makoke. La ex azafata del Telecupón ha afirmado en varias ocasiones que vivió un breve romance con el actor cuando este visitó Madrid en 1997 para promocionar Siete años en el Tíbet. Según relató, pasaron un fin de semana juntos en Valladolid, pero la historia no prosperó. «Me pidió que me fuera con él a Francia, pero no me apetecía», contó durante su participación en ¡Vaya vacaciones!.

Sonia Monroy recuerda bien esa velada y apunta que no vio a Pitt con Makoke, sino con la actriz Mar Saura. Es precisamente esa actitud la que terminó por frustrar cualquier posibilidad de tener una interacción cordial con él. Años después, la actriz recuerda la escena con cierta ironía, pero también con la sensación de que muchas veces los ídolos del cine no están a la altura de las expectativas que genera su fama. A partir de todo lo que ha vivido, no habrá nada que haga cambiar de opinión a Sonia.